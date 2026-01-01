Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Téměř dvě stovky nových policistů složilo v Brně služební slib
Slavnostní akt se uskutečnil v rámci oslav Dne policie za účasti policejního prezidenta. [VIDEO]
V pátek se v rámci oslav Dne policie na náměstí Svobody v Brně uskutečnil slavnostní služební slib 194 nových policistek a policistů. Před svými rodinnými příslušníky, přáteli i veřejností tak symbolicky vstoupili do služby.
Slavnostního aktu se zúčastnili policejní prezident genpor. Martin Vondrášek, významní hosté, ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje brigádní generál Leoš Tržil i vysocí policejní funkcionáři ze všech krajských ředitelství Policie České republiky.
Program doprovodil koncert Hudby Hradní stráže a Policie České republiky a spanilá jízda policejních motorkářů. Součástí oslav byl také bohatý doprovodný program, během kterého si návštěvníci mohli prohlédnout současnou i historickou policejní techniku, ukázky práce policejních pyrotechniků, potápěčů, dopravní a pořádkové služby i dalších specializovaných útvarů Policie České republiky. Dopolední program doplnily vybrané disciplíny Mistrovství speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí.
Složení služebního slibu představuje významný milník v profesní dráze každého nového příslušníka. Po absolvování základní odborné přípravy budou noví policisté zařazeni k výkonu služby na útvarech v Jihomoravském kraji.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 15. června 2026