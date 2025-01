Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Téměř dvě desítky pátraček

PARDUBICKÝ KRAJ - Policisté od Nového roku pátrali po téměř dvou desítkách lidí.

Do nového roku jsme vstoupili opět s řadou pátracích akcí, kterých byly, ke dnešnímu dni, téměř dvě desítky. Zde jsou některé z nich.

Hned na nový rok jsme v 6 hodin ráno přijali oznámení matky, že v Chrasti pohřešuje svého syna (1993), který ji popřál hezký nový rok a pak ho již neviděla. Jednatřicetiletý muž se naštěstí vrátil domů dříve, než se rozběhla větší pátrací akce.

V pátek 3. ledna 2025 nám okolo půl třetí odpoledne oznámila žena obavu o svoji kamarádku. Jednalo se o 48letou ženu z Pardubic, která se měla pohybovat ve svém vozidle neznámo kde. Policisté prováděli standardní kroky, které při nahlášení pohřešování děláme, vč. zaslání SMS zprávy, že _vás hledá policie, ozvěte se na tel….“. Po necelých dvou hodinách se žena s policisty spojila, uvedla, že je na Chrudimsku, kolegové ji fyzicky zkontrolovali a pro jistotu k posouzení zdravotního stavu přivolali záchrannou službu.

V pátek 3. ledna jsme o půl osmé večer přijali další oznámení o pohřešování, tentokrát 13leté dcery v pěstounské péči na Chrudimsku. Dívka matce údajně napsala, že přijede druhý den, nicméně pěstounka měla o dívku obavu a proto pohřešování oznámila. I v tomto případě probíhala řada úkonů, na kterých se podíleli i policisté ze středočeského kraje, neboť jsme měli indicie, že by se pohřešovaná mohla nacházet na jejich území. Okolo desáté hodiny večer přišla dobrý zpráva, středočeští policisté dívku našli u biologické matky a převezli jí na obvodní oddělení, kde si ji asi ve dvě ráno převzali její pěstouni.

V sobotu 4. ledna po desáté hodině dopolední začala pátrací akce v Pardubicích, která trvala až do nedělních dopoledních hodin. V tomto případě jsme hledali 32letého muže, u kterého byla důvodná obava o to, že by si mohl chtít ublížit tak, jak to uvedl ve videu, které bylo policistům předloženo. Policisté prověřovali různá místa po Pardubicích, kde by se mohl muž nacházet. Stejně jako v jiných případech byla pohřešovanému muži zaslána SMS na jeho aktuálně vypnutý mobilní telefon, že je hledán policií, aby se ozval. Druhý den v dopoledních hodinách přišla dobrá zpráva, pohřešovaný se policistům ozval, ti ho fyzicky v centru města zkontrolovali a k posouzení jeho zdravotního stavu si přivolali záchrannou službu.

Hned tři pátrací akce proběhly v pondělí 6. ledna. Hledali jsme tři nezletilé. Nejprve 17letou dívku na Orlickoústecku. Tu po necelé hodině od nahlášení pátrání nalezli orlickoústečtí policisté v lesním porostu u Dlouhé Třebové. Na místo si opět přivolali záchrannou službu k posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zhruba ve stejnou dobu, okolo patnácté hodiny, se rozběhlo pátrání i na Svitavsku, kde jsme hledali 13letou dívku, jejíž pohřešování nahlásila její matka. Zde byla důvodná obava, aby si dívka neublížila. I tuto dívku jsme za necelou hodinu našli v Poličce a na místo jsme přivolali záchrannou službu k posouzení jejího aktuálního zdravotního stavu. Poslední pohřešování tento den jsme zahájili před půl osmou hodinou večerní v Pardubicích. Rodina pohřešovala 14letou dívku. Ta měla přijít domů okolo 16. hodiny, nicméně nepřišla a telefon nezvedala. Vzhledem k tomu, že měli o dívku strach i z důvodu, že se údajně bála tmy, zahájili jsme pátrací akci. Zde byli policisté úspěšní asi po půl hodině, dívku našli v centru města a opět si na místo přivolali záchrannou službu k posouzení jejího zdravotního stavu.

V pátracích akcích jsme pokračovali i včera, tj. v úterý 7. ledna. Nejprve nám okolo třetí hodiny odpolední telefonicky na Obvodní oddělení Letohrad oznámil otec obavu o 30letého syna, který s ním nebydlí, ale po posledním telefonátu s ním měl obavy o jeho život nebo zdraví. Policisté zjistili, kde syn aktuálně žije, kde pracuje, poslali mu SMS, že je nahlášen jako pohřešovaný a prováděli další úkony k jeho nalezení. Asi za hodinu jsme na linku 158 přijali oznámení, že se v Pardubicích u nádraží nachází „divný muž“, buď nějak nemocný, nebo pod vlivem nějaké návykové látky a sedí ve křoví. Když pardubičtí policisté přijeli na místo a muže ztotožnili, zjistili, že se jedná o pohřešovaného

z Orlickoústecka. Stejně jako v minulých případech jsme si na místo přivolali záchrannou službu k posouzení jeho aktuálního zdravotního stavu. Druhé včerejší pohřešování bylo rozsáhlejší a zapojila se do něj i policejní letka. Okolo 16. hodiny nám nahlásil pohřešování manželky (1964) muž z Vysokomýtska. Paní měla již v dopoledních hodinách odjet na úřad, odkud se již nevrátila. Po různých administrativních pátracích úkonech (obvolání uvedeného úřadu, záchranné služby, nemocnic, aj.) rozhodl odpovědný důstojník o pátrací akci a proto jsme na Vysokomýtsko nasměrovali větší počet hlídek z Orlickoústecka, dálničního oddělení a psovody. S postupem času a neúspěchu pátrání ve vytipovaných lokalitách jsme na místo vyžádali Leteckou službu Policie ČR a to primárně k prověření prostranství okolo silnice vedoucí z místa bydliště do Vysokého Mýta a okolí. Policisté ve vrtulníku byli úspěšní a asi po hodinovém pátrání označili pozemním hlídkám místo, kde našli vozidlo. V něm se nacházela i pohřešovaná, která byla podchlazená a na ruce měla zranění, které si zřejmě způsobila sama. Pohřešovaná byla předána záchranné službě.

Už i dnes jsme stihli přijmout dvě oznámení o pohřešování. Jedno po 15letém chlapci v Holicích, který neutekl poprvé. Celou noc po něm pátraly hlídky nejen z Holic, ale i z Pardubic. Chlapce se naštěstí podařilo po obědě nalézt v nezraněném stavu. Druhé pohřešování po 15letém synovi oznámil otec ráno v pět hodin. Se synem byl naposledy v kontaktu včerejšího dne. Operační důstojník zjistil i to, že mladík byl včera kontrolován našimi policisty u obchoďáku v centru města, kde se zdržoval se svými kamarády. Po chlapci pátraly hlídky jak z Chrudimska (kde bydlí se svým otcem), tak v Pardubicích. Tam byl také okolo osmé hodiny ranní nedaleko krematoria nalezen a policisty převezen na obvodní oddělení, kde si ho převzala rodina.

Co k tomu říci? Jsme rádi, že všechny pátrací akce skončily nalezením pohřešovaných, nicméně bychom si přáli, abyste nás nepotřebovali a nikoho ze svých blízkých nikdy nehledali. Statistiku pohřešovaných za minulý rok sem vkládat nebudu, neboť by byla nevypovídající. Ve statistice by figurovaly pouze případy, kdy jsme vyhlásili celostátní pátrání, což není v každém případě pohřešování, neboť nejprve probíhá zjišťování okolností, prověřování např. nemocnic, záchranné služby, apod. a až poté se teprve osoba vyhlásí do celostátního pátrání. V případech, kdy osoby rychle vypátráme, není celostátní pátrání založeno.

8. leden 2025 (13:00)

mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

vytisknout e-mailem