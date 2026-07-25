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Téměř dvacet let starý případ pokusu vraždy objasněn

Kriminalisté pracovní skupiny TEMPUS (ÚSKPV PP ČR) objasnili další dlouhodobě nevyřešený případ pokusu vraždy z roku 2007. 

V polovině září roku 2007 došlo na čerpací stanici v Hrádku nad Nisou k brutálnímu útoku na obsluhu čerpací stanice. Pachatel po předchozím předstírání zájmu o nákup zboží napadl uvnitř objektu manžela provozovatelky nožem a způsobil mu závažná zranění. Napadený útok přežil jen díky tomu, že bodná poranění pouze shodou šťastných náhod nezasáhla životně důležité orgány.

Přestože se kriminalistům podařilo případ po letech objasnit a jednoznačně určit pachatele, trestní stíhání již nebylo možné zahájit. Věc byla odložena z důvodu nepřípustnosti trestního stíhání, neboť v mezidobí došlo k promlčení trestní odpovědnosti.

Tento případ je dalším důkazem dlouhodobé práce pracovní skupiny TEMPUS, která jako jediná z útvarů s celostátní působností systematicky prověřuje a vyšetřuje nejzávažnější násilnou trestnou činnost, zejména neobjasněné vraždy. Jejím cílem je využívat moderní kriminalistické metody, nové poznatky i opětovné vyhodnocování důkazů k objasnění případů starých i několik desítek let a zajistit spravedlnost všude tam, kde to právní řád České republiky ještě umožňuje.

kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
25. července 2026

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