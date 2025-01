Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Téměř čtyřleté ukrývání

HRADECKO - Muž se vyhýbal nástupu do vězení.

Dnes ráno byl policisty zadržen 38letý muž, který se při silniční kontrole vydával za svého o 4 roky mladšího bratra. Muž neměl u sebe žádné doklady a auto ve vlastnictví jedné firmy, u níž byl zaměstnán, bylo bez platné technické prohlídky. Přestože si byl na fotce v evidenci podobný, policisté pojali podezření, že to není on. Záhy zjistili, že se jedná o muže v celostátním pátrání, na kterého je od dubna 2021 vydán příkaz k dodání do výkonu trestu. Muž z Brna se přiznal, že se zdržoval převážně v Praze a nyní je již nějaký čas v Hradci Králové, kde si pronajal dům. Za spáchání trestného činu neoprávněné podnikání a zanedbání povinné výživy si má ve vězení odpykat 32měsíční trest. Policisté muže omezili na svobodě a dodali do vazební věznice.

por. Iva Kormošová

29.1.2025, 14.45



