Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Téměř 900 kontrol cizinců týdně v Královéhradeckém kraji
V kontrolní činnosti cizinečtí policisté nepolevují.
Od počátku roku 2026 mají cizinečtí policisté v Královéhradeckém kraji v mnoha ohledech pracovně náročnější období. Kromě řady povinností spojených s výkonem běžné policejní služby se zaměřili ve větší míře například na kontroly ubytovacích zařízení. Za první půlrok provedli v celém kraji celkem 1252 kontrol ubytovacích zařízení. V praxi to znamená, že uskuteční zhruba 200 kontrol ubytovacích zařízení měsíčně. Statistika se zvýšila i v oblasti kontrol objektů výdělečné činnosti. Jak vypadá kontrola provozovny, při níž byl odhalen cizinec s padělaným dokladem, je patrné z tohoto videa. Policisté se rovněž věnovali i kontrolám v souvislosti s podvody s humanitárními dávkami, v jednom případu jsme blíže informovali i s videem zde.
Co se týká kontrol dokladů, lze konstatovat, že za prvních šest měsíců jich cizinečtí policisté provedli celkem 6843, je to o 643 více než ve srovnatelném období loňského roku. Od dubna 2026 byly našimi policisty prověřeny zhruba tři stovky žadatelů o dočasnou ochranu z Ukrajiny.
Jak probíhá taková kontrola, je patrné z videozáznamů zachycených z dronu Letecké služby Policie ČR.
Cílem kontrolní činnosti je především ověřovat, zda cizinci pobývají a pracují na území našeho kraje v souladu s právními předpisy. „Snažíme se také odhalovat případy nelegální migrace či jiného protiprávního jednání. Cílíme zejména na kontrolu totožnosti cizinců, oprávněnost pobytu na území ČR, dodržování podmínek pobytového režimu, odhalování nelegálního zaměstnávání cizinců, ale také například zjišťování padělaných nebo pozměněných dokladů,“ uvádí plk. Dimitros Mucudis, vedoucí odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Cizinečtí policisté jsou však také zapojeni do řady opatření v rámci hojně navštěvovaných akcí. Bývají také pravidelně součástí pátracích týmů a podobně.
Pohled na vývoj v oblasti nelegální migrace za první pololetí, je patrné z vyjádření Ředitelství služby cizinecké policie.
mjr. Magdaléna Vlčková
7.8.2026
Video se váže k tomuto případu: Cizinec se prokázal padělaným dokladem - Policie České republiky