Telefonování za jízdy přišlo řidiče draho
Držení hovorového zařízení při jízdě na dálnici nakonec stálo řidiče 103 500 korun.
V pondělí 11. srpna 2025 dopoledne policejní hlídka dálničního oddělení Kocourovec zastavila řidiče nákladního vozidla Scania, protože muž při jízdě na dálnici D35 u Olomouce telefonoval. Policisté řidiči za tento přestupek udělili pokutu ve výši 2 500 korun. Hlídka navíc v informačním systému CEPAN (centrální evidence přeplatků a nedoplatků) zjistila, že cizinec dluží na dopravních pokutách celkem 101 000 korun. Aby řidič mohl pokračovat dále, rozhodl se uhradit tento nedoplatek na místě platební kartou. Navýšil si na kartě denní limit a nedoplatek zaplatil.
por. Mgr. Libor Hejtman
12. srpna 2025
