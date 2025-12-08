Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Teeneger srazil v Novém Boru na elektrokole chodce a ujel
Vypátrali jsme ho v ulicích města do čtvrt hodiny.
Když včera kolem 13. hodiny vyšel 62letý muž v Liberecké ulici v Novém Boru z pekárny na chodník, srazil ho cyklista na elektrokole. Teeneger k němu pronesl: "Nezlobte se, nebrzdí mi to." a pokračoval v jízdě dál, aniž by se o něj více zajímal. Sraženému chodci poskytly pomoc až zaměstnankyně pekárny.
Mladík do něj najel v plné rychlosti a narazil mu řidítky do hrudníku, což bylo obzvlášť nešťastné, protože pán prodělal před krátkým časem operaci srdce a je stále v rekonvalescenci. Z uvedeného důvodu musel podstoupit několikahodinové vyšetření v českolipské nemocnici, kam ho převezla sanita zdravotnické záchranné služby. To naštěstí žádné závažné zhoršení jeho zdravotního stavu nepotvrdilo. Nicméně mu po nehodě zůstalo pár pohmožděnin a odřenin.
Kolegové z Nového Boru měli k dispozici zevrubný popis cyklisty i jeho netypického mini elektrokola a mladíka objevili u místní benzinové čerpací stanice. Poté, co ho oslovili, tak se jim ke sražení chodce přiznal. Vzhledem k tomu, že tomuto elektrocyklistovi už bylo 15 let, bude se ve správním řízení zodpovídat z opuštění místa nehody a také z jízdy po chodníku.
12. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková