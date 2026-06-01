Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Technopárty pod drobnohledem
Policisté z Rychnovska zkontrolovali během akce více než sedm set osob.
V souvislosti s konáním technopárty v Merklovicích, která odstartovala v pátek 29. května a trvala až do neděle, policisté připravili rozsáhlé bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku. Na opatření se podílelo přes sedm desítek policistů nejen z pořádkové a dopravní služby, kriminalisté, kynologové, členové pořádkové jednotky, policisté pohotovostního a eskortního oddělení a policisté antikonfliktního týmu. Nechyběli ani kolegové z cizinecké policie a příslušníci celní správy. S monitoringem akce policistům pomáhaly také drony, které mimo jiné mapovaly počty návštěvníků.
Během celé třídenní akce prošlo policejní kontrolou více než 700 účastníků a téměř 200 vozidel. Policisté na místě řešili v příkazním řízení celkem 15 přestupků souvisejících s držením omamných a psychotropních látek a zároveň zaevidovali i jednotlivé případy trestných činů přechovávání těchto látek. Dvanáct řidičů policisté převezli do nemocnice, kde se podrobili odběrům biologických materiálů, a to z důvodu pozitivních výsledků drogových testů, jejichž výsledky nejčastěji poukazovaly na kokain. K hříšníkům se přidal v neděli krátce po půlnoci i další řidič, který policistům nadýchal přes jedno promile alkoholu.
V sobotu navečer policisté použili donucovací prostředky proti 52letému muži, který neuposlechl výzvy a odmítal prokázat svoji totožnost. Policisté muže předvedli na obvodní oddělení v Kostelci nad Orlicí. Během akce policisté také kontrolovali, zda nedochází k rušení nočního klidu v přilehlých obcích. V souvislosti s tímto jsme přijali pouze jedno oznámení na rušení nočního klidu, které jsme oznámili do správního řízení Městskému úřadu ve Vamberku.
Bezpečnostní opatření proběhlo bez závažnějších komplikací, a to i díky vstřícné, profesionální a efektivní spolupráci s pořadateli a organizátory akce.
Policisté budou i nadále monitorovat budoucí akce, aby zajistili jejich hladký průběh a nedocházelo k narušení veřejného pořádku.
1. června 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová