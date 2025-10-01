Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Technologie operačních středisek pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP).
Projekt: Technologie operačních středisek pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007262
Výzva: 17. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR
Celkový schválený rozpočet projektu: 13 457 149,00 Kč
- z toho 85% spolufinancování EU: 10 909 179,65 Kč
- z toho 15% vlastní zdroje: 1 925 149,35 Kč
Realizace projektu: 1.10.2025 – 30.11.2027
Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nové techniky pro jednotlivá pracoviště operačního střediska. Pořízeny budou:
- mechanismy pro uchycení monitorů
- záložní datové připojení
- AV media
- videokonferenční zařízení pro krizovou místnost
- PC
- monitory
- touch ovládání
- komunikační základny se sluchátky
- telefony CISCO
- licence na telefon CISCO
- operátorská křesla
Projektem dojde k posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce Policie ČR, jako jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, na mimořádné události v důsledku změn klimatu nebo CBRN mimořádné události nebo kybernetické útoky či mimořádné události a krizové situace vzniklé v důsledku pandemií a epizootií.