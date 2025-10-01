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Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Technologie operačních středisek pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP). 

Projekt: Technologie operačních středisek pro Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Registrační číslo projektu: CZ.06.02.01/00/22_017/0007262

Výzva: 17. výzva IROP – Integrovaný záchranný systém – PČR a HZS ČR

Celkový schválený rozpočet projektu:    13 457 149,00 Kč
- z toho 85% spolufinancování EU:              10 909 179,65 Kč
- z toho 15% vlastní zdroje:                            1 925 149,35 Kč

Realizace projektu:   1.10.2025 – 30.11.2027

Cílem projektu je zajištění schopnosti základních složek IZS adekvátně reagovat na mimořádné události v souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami a novými hrozbami.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím pořízení nové techniky pro jednotlivá pracoviště operačního střediska. Pořízeny budou:

  • mechanismy pro uchycení monitorů
  • záložní datové připojení
  • AV media
  • videokonferenční zařízení pro krizovou místnost
  • PC
  • monitory
  • touch ovládání
  • komunikační základny se sluchátky
  • telefony CISCO
  • licence na telefon CISCO
  • operátorská křesla

Projektem dojde k posílení systému ochrany obyvatelstva ČR zlepšením připravenosti a schopnosti reakce Policie ČR, jako jedné ze základních složek integrovaného záchranného systému, na mimořádné události v důsledku změn klimatu nebo CBRN mimořádné události nebo kybernetické útoky či mimořádné události a krizové situace vzniklé v důsledku pandemií a epizootií.

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