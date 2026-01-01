Technický pracovník – skupina technických činností
KŘP Karlovarského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Dolní Rychnov, Dobrovského 1935
- pracovní poměr na dobu určitou 1 roku, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
Náplň práce
- komplexní zajišťování realizace servisních a revizních činností souvisejících s provedením servisů a revizí strojů, přístrojů a technických zařízení využívaných Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje, které vyžadují jejich provedení v souladu s platnými odbornými normami a zákony
- zajišťování servisních služeb a oprav souvisejících s provozem výtahů
- příprava podkladů a dokumentace pro realizaci výběrových řízení na výběr dodavatelů vykonávajících servisní a revizní činnosti na jednotlivé typy strojů, přístrojů a zařízení využívaných Krajským ředitelstvím policie Karlovarského kraje včetně servisů a revizí výtahů
- prověřování aktuálnosti, platnosti a zajišťování úplnosti dokumentace týkající se provozu výměníkových stanic a plynových kotelen
- zajišťování oprav a odstraňování technických problémů vzniklých u jednotlivých typů strojů, přístrojů a zařízení, a to včetně provozu výtahů
- plnění jiných úkolů stanovených vedoucím oddělení provozu správy nemovitého majetku
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10., platové rozpětí 27.030,- Kč – 38. 990,- Kč (dle započitatelné praxe a dosaženého vzdělání)
- zvláštní příplatek 2.500 Kč
- zaručený plat 35.840- Kč
- osobní příplatek přiznán po uplynutí zkušební doby
- možnost čerpání prostředků z FKSP (benefitní karta eBenefity v hodnotě 5. 000,- Kč, možnost pobytu v rekreačních zařízeních KŘP)
- řádná dovolená 25 dní, 5 dní indispozičního volna
Požadujeme
- vysokoškolské nebo úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitou
- dobrá znalost práce na PC, znalost MS Office Word, Excel
- organizační schopnosti
- řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- dobrá znalost předpisů zejména v oblasti bezpečného provozu vyhrazených zařízení, orientace v zákoně o zadávání veřejných zakázek
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti, samostatnost
Další informace
- pevná pracovní doba 7:00 – 15:30 hodin
- plný úvazek – 40 hodin týdně
- termín pro zaslání životopisu: do 31. 08. 2026
- možnost nástupu: dle dohody
- součástí přijímacího řízení je osobní pohovor
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu peter.domian@pcr.cz, nebo alena.cepakova@pcr.cz s předmětem „technický pracovník OSNM“
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího odboru nemovitého majetku, tel. číslo: 974 361 242, příp. 974 362 240.