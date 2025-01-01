Policie České republiky  

Technický pracovník

KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha -Zbraslav
  • pracovní poměr na dobu určitou na jeden rok, 4 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou

 Náplň práce

  • zajišťuje a vede stanovené agendy, statistiky a evidence ke spotřebě vody, k vodohospodářským
  • k regulaci odběru vody a k dodržování odběrové kázně plánuje, zabezpečuje, koordinuje a kontroluje hospodaření s vodou a vodohospodářská zařízení v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
  • implementuje právní normy z oblasti hospodaření s vodou do interních aktů řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
  • schvaluje zásahy do provozovaných vodohospodářských zařízení v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
  • zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole v systému EKIS MV, prostředí SAP modul BCS
  • provádí likvidaci faktur souvisejících se spotřebou vody a zajištěním provozu vodohospodářských zařízení a kontroluje správnost dle uzavřených smluv
  • zpracovává a realizuje veřejné zakázky malého rozsahu v řízené oblasti, podílí se ve spolupráci s odborem veřejných zakázek na veřejných zakázkách za svoji oblast (příprava podkladových materiálů pro zadávací řízení)
  • podílí se na zpracování, případně změnách smluv v oblasti dodávek vody a zajištuje veškerou potřebnou administrativu

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 10 s platem od 24 790,- Kč až 35 770,- Kč (nař. vl. č. 341/2017 Sb., dle započitatelné praxe
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč  
  • dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
  • závodní stravování
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, dětská rekreace, benefity PČR)
  • možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele

Požadujeme

  • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářském studijním programu
  • uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
  • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
  • schopnost pracovat samostatně i v týmu
  • komunikační schopnosti
  • bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)

Výhodou

  • praxe při zajišťování správy a provozu vodohospodářských zařízení
  • orientace ve struktuře a obsahu dokumentace staveb
  • vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
  • znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, orientace v základech zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, případně informačních systémů Policie ČR

 Další informace

  • pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
  • nástup k 1. 1. 2026 (či dohodou)

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu krps.osm.osnm@pcr.cz , s předmětem „Technický pracovník“ v termínu do 30.11. 2025.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.

Související dokumenty

