Technický pracovník
KŘP Středočeského kraje, odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Na Baních 1535, Praha - Zbraslav
- pracovní poměr na dobu určitou na jeden rok, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužení na dobu neurčitou
Náplň práce
- zajišťuje a vede stanovené agendy, statistiky a evidence ke spotřebě vody, k vodohospodářským
- k regulaci odběru vody a k dodržování odběrové kázně plánuje, zabezpečuje, koordinuje a kontroluje hospodaření s vodou a vodohospodářská zařízení v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
- implementuje právní normy z oblasti hospodaření s vodou do interních aktů řízení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
- schvaluje zásahy do provozovaných vodohospodářských zařízení v rámci Krajského ředitelství policie Středočeského kraje
- zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole v systému EKIS MV, prostředí SAP modul BCS
- provádí likvidaci faktur souvisejících se spotřebou vody a zajištěním provozu vodohospodářských zařízení a kontroluje správnost dle uzavřených smluv
- zpracovává a realizuje veřejné zakázky malého rozsahu v řízené oblasti, podílí se ve spolupráci s odborem veřejných zakázek na veřejných zakázkách za svoji oblast (příprava podkladových materiálů pro zadávací řízení)
- podílí se na zpracování, případně změnách smluv v oblasti dodávek vody a zajištuje veškerou potřebnou administrativu
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10 s platovým tarifem od 24 790,- Kč až 35 770,- Kč (nař. vl. č. 341/2017 Sb., dle započitatelné praxe
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- zaručená mzda pro r.2026 je 35 840 Kč,-
- dovolená v délce 25 dní + 5 dní indispozičního volna
- závodní stravování
- možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, dětská rekreace, benefity PČR)
- možnost využití rekreačních zařízení zaměstnavatele
Požadujeme
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo v bakalářské studijním programu v případě praxe v oboru, možnost uplatnění výjimky ze vzdělání
- uživatelská znalost MS Office, obecná orientace v programovém vybavení
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič
- schopnost pracovat samostatně i v týmu
- komunikační schopnosti
- bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
Výhodou
- praxe při zajišťování správy a provozu vodohospodářských zařízení
- orientace ve struktuře a obsahu dokumentace staveb
- vstřícnost, flexibilita, komunikační schopnosti
- znalost zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, stavebního zákona č. 283/2021 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, orientace v základech zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, případně informačních systémů Policie ČR
Další informace
- pevná pracovní doba pondělí až pátek 07:00 – 15:30 hodin
- nástup k 1. 2. 2026 (či dohodou)
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis, včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu: miloslav.broz@pcr.cz , s předmětem „Technický pracovník“ v termínu do 15. 1. 2026.
Případné doplňující informace je možné získat u vedoucího oddělení správy nemovitého majetku, tel. číslo: 974 861 932 nebo 724 321 278.