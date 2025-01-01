Technický pracovník
Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, oblastní odd. Praha – pracovní poměr
Obecně
- místo výkonu zaměstnání: Praha 5 – Smíchov, Nádražní 16
- pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou
- možnost nástupu: 1. 11. 2025 nebo popř. dle dohody
Nplň práce
- zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej
- provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek
- navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě
- kontrola dodržování příslušných norem a předpisů
- kontrola věcné a finanční správnosti faktur, vedení jejich evidence, příprava podkladu k jejich proplacení, dodržování kázně při čerpání přidělených finančních prostředků
- příprava podkladu pro zadávání veřejných zakázek, oslovení dodavatelů za účelem získání cenové nabídky
Platové podmínky a další benefity
- platová třída 10, příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe)
- zvláštní příplatek 2 500,- Kč
- po zkušební době možnost přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
- dovolená 25 dnů + 5 dnů indispoziční volno
- zajištěná strava v místě pracoviště
- možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
- možnost rekreace v rezortních zařízeních
- možnost využití dětského tábora
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- dobrá dopravní dostupnost MHD
Požadujeme
- ukončené středoškolské / vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc.) technického či ekonomického směru
- samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
- organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
- znalost organizace a činnosti státní správy (výhodou)
- práce na PC, znalost MS OFFICE ( Powerpoint, Excel, Word )
- řidičské oprávnění skupiny B
- čistý trestní rejstřík
- státní občanství ČR
Další informace
V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem „technický pracovník“.
Případné doplňující informace je možné získat na tel. č. 974 884 560, 974 884 440 – 577.
Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.