Technický pracovník

Policejní prezidium ČR, ředitelství logistického zabezpečení, ekonomický odbor, oblastní odd. Praha – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu zaměstnání: Praha 5 – Smíchov, Nádražní 16
  • pracovní poměr na dobu určitou, 3 měsíce zkušební doba, možnost prodloužit pracovní      poměr na dobu neurčitou
  • možnost nástupu: 1. 11. 2025 nebo popř. dle dohody

Nplň práce

  • zajišťování provozuschopnosti, oprav a údržby výrobních, nevýrobních a ostatních provozních zařízení, budov, staveb apod. včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení nebo prodej
  • provádění rozborů poruchovosti, technického stavu, poškození, opotřebení, časových a ekonomických ztrát, revizních nálezů, zkoušek a prohlídek
  • navrhování, zajišťování a kontrola realizace opatření k nápravě
  • kontrola dodržování příslušných norem a předpisů
  • kontrola věcné a finanční správnosti faktur, vedení jejich evidence, příprava podkladu k jejich proplacení, dodržování kázně při čerpání přidělených finančních prostředků
  • příprava podkladu pro zadávání veřejných zakázek, oslovení dodavatelů za účelem získání cenové nabídky

Platové podmínky a další benefity

  • platová třída 10, příloha č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (dle započitatelné praxe)
  • zvláštní příplatek 2 500,- Kč
  • po zkušební době možnost přiznání osobního ohodnocení dle dosahovaných výsledků
  • dovolená 25 dnů + 5 dnů indispoziční volno
  • zajištěná strava v místě pracoviště
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách
  • možnost rekreace v rezortních zařízeních
  • možnost využití dětského tábora
  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
  • dobrá dopravní dostupnost MHD

Požadujeme

  • ukončené středoškolské / vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání I. stupně (Bc.) technického či ekonomického směru
  • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, flexibilitu, schopnost komunikace, odolnost vůči stresu
  • organizační schopnosti, schopnost pracovat individuálně i v týmu
  • znalost organizace a činnosti státní správy (výhodou)
  • práce na PC, znalost MS OFFICE ( Powerpoint, Excel, Word )
  • řidičské oprávnění skupiny B
  • čistý trestní rejstřík
  • státní občanství ČR

Další informace

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu rlzpp.eo@pcr.cz s předmětem „technický pracovník“.

Případné doplňující informace je možné získat na tel. č. 974 884 560, 974 884 440 – 577.

Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně zlikvidovány.

                                              

   

