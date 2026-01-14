Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Technické závady i chybějící pojištění
Vozidlo bylo policisty zastaveno v Lázních Bělohrad.
Policisté z dálničního oddělení v Hořicích v uplynulých dnech ukončili šetření případu vozidla, které zastavili v prosinci roku 2025 v obci Lázně Bělohrad. Jednalo se o automobil značky BMW s mezinárodní poznávací značkou. Vozidlo v době silniční kontroly řídil 23letý muž, který hlídce uvedl, že vozidlo má pouze zapůjčené.
Během silniční kontroly policisté zjistili několik závad technického stavu. Vozidlo mělo nefunkční zadní obrysová světla, poškozený přední nárazník s ostrými hranami a poškozený zadní nárazník na levé straně, rovněž s ostrými hranami. Dále bylo zjištěno, že automobil je provozován na území České republiky, aniž by byl zapsán v registru silničních vozidel. Vozidlo navíc nemělo sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.
V rámci následného šetření policisté ověřovali okolnosti nabytí vozidla a zjišťovali bližší informace k řádnému objasnění celé věci. Ukázalo se, že současný majitel, 23letý muž, automobil zakoupil již v březnu roku 2025 od 25letého cizince, kdy však neprovedl řádné přepsání vozidla dle zákona.
Případ byl postoupen příslušnému správnímu orgánu pro podezření z porušení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zákona o provozu na pozemních komunikacích a zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Všem zúčastněným osobám nyní hrozí ve správním řízení mnohatisícové pokuty.
14. ledna 2026
por. Mgr. Martin Stránský