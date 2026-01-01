Technické silniční kontroly
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával následující informace:
„1. Kolik kontrol silničního provozu bylo v jednotlivých letech 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026 (dosud) zaměřeno na technický stav vozidel, jejichž součástí byla kontrola hlučnosti nebo podezření na nehomologované úpravy výfukového systému?
2. Kolik případů v jednotlivých letech v rámci těchto kontrol vedlo ke zjištění technické nezpůsobilosti vozidla z důvodu nehomologovaných nebo upravených výfukových systémů či jiných zásahů ovlivňujících hlučnost vozidla?
3. Kolik osvědčení o registraci vozidla (technických průkazů) bylo v uvedeném období zadrženo z důvodu závad souvisejících s nadměrnou hlučností nebo nelegálními úpravami výfukového systému?
4. Existují metodiky, interní pokyny nebo specializované akce Policie ČR zaměřené specificky na kontrolu hlučnosti vozidel nebo nelegálních úprav výfukových systémů? Pokud ano, žádám o jejich názvy a základní popis (bez nutnosti poskytnutí utajovaných či interních dokumentů, pokud podléhají omezení).
5. Kolik procent z celku, je po jednotlivých letech zaměřeno na tuto problematiku.“
Policejní prezidium České republiky poskytlo žadateli následující informace a doprovodné informace:
Ad 1., 2., 3. a 5.
Povinný subjekt nedisponuje požadovanými statistickými údaji a ze žádného právního předpisu mu zároveň nevyplývá povinnost takovými statistickými údaji disponovat. Z uvedeného důvodu povinný subjekt nemůže podateli poskytnout požadované soubory statistických údajů za roky 2022 až 2026 do data podání předmětné žádosti o informace. Povinný subjekt nemůže tyto soubory statistických údajů ani vytvořit, neboť nedisponuje informacemi nezbytnými k jejich vytvoření. Příslušníci Policie České republiky provádějící technické silniční kontroly odesílají veškeré informace zjištěné při těchto kontrolách přímo do informačního systému technických prohlídek zřízeného zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 48a a následujících). Správcem informačního systému technických prohlídek je podle ustanovení § 48a odst. 4 uvedeného právního předpisu Ministerstvo dopravy České republiky, které je samostatným povinným subjektem odlišným od Policie České republiky. Povinný subjekt proto předmětnou žádost ve výše uvedených bodech v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá a odkazuje podatele na Ministerstvo dopravy České republiky.
Ad 4.
Příslušníci Policie České republiky postupují při technických silničních kontrolách v souladu s „Metodickým pokynem pro měření vnějšího hluku u stojícího motorového vozidla ve stanicích technických kontrol (STK) a při technických silničních kontrolách (TSK)“, který vydalo Ministerstvo dopravy České republiky dne 8. prosince 2022. Dokument je dostupný na webu Ministerstvo dopravy České republiky na adrese:
https://md.gov.cz/getattachment/Dokumenty/Ministerstvo/Vestniky-dopravy/Vestniky-dopravy-2022/Vestnik-dopravy-13-2022/Metodika-hluk.pdf.aspx
PhDr. Jiří Vokuš, 9. července 2026