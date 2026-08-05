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Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Tankoval bez zaplacení

Zvyšující ceny benzinu vyřešil po svém. 

Během července začali stoupat ceny pohonných hmot a tak se rozhodl 31letý muž z Bíliny vyřešit to po svém. Během jednoho měsíce tankoval do své Škody Superb celkem 6krát na benzínkách v okresech Teplice a Most. Platit se mu však nechtělo, a z místa vždy odjel bez zaplacení neznámo kam. Vzhledem k jednotlivým částkám se jednalo o přestupek, ale po sečtení případů dosáhla škoda více jak 16 tisíc korun. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z  trestného činu krádeže.

5. srpna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

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