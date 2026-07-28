Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Tam na kole a zpátky po svých
Takto by se dalo ve zkratce popsat oznámení majitelů kol, kterým byly odcizeny stejným zlodějem.
Na konci června přijali operátoři tísňové linky 158 oznámení od muže, který nahlásil krádež svého jízdního kola z koupaliště na Třinecku. V té době neznámý pachatel přestřihnul lankový zámek, který chránil jízdní kolo před zloději. V tomto případě však bezúspěšně a okradený majitel musel domů po svých.
Další případ oznámil v druhé polovině července na tísňovou linku 158 vedoucí firmy na Frýdeckomístecku. Tam měl zloděj ukrást z areálu společnosti elektrokolo, na kterém přijela zaměstnankyně na ranní směnu. I přesto, že si kolo řádně zabezpečila lankovým zámkem, stejně
jako v předešlém případě, nenechavec dokázal zabezpečení přestřihnout a s kradeným kolem odjet.
Ve stejné chvíli policisté speciální pořádkové jednotky KŘP Moravskoslezského kraje při zajišťování dopravní nehody v obci Hnojník, spatřili jízdní kolo v zadní části jednoho z osobních automobilů. I když bylo rozložené, detailní komunikací s dozorčí službou obvodního oddělení
Třinec policisté zjistili, že se jedná o totožné kolo, které je ve stejné chvíli u nich oznamováno jako odcizené. Zanedlouho bylo vypátrané elektrokolo předáno majitelce, a to hlavně díky okamžité spolupráci policistů napříč různými odděleními.
Policista obvodního oddělení Třinec ve zkráceném přípravném řízení sdělil 44letému muži podezření ze spáchání přečinu krádeže, za který mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Muž se k oběma uvedeným činům doznal a sdělil, že ho to mrzí a způsobenou škodu v řádu několika desítek tisíc poškozeným uhradí. V prvním případě odcizené jízdní kolo nebylo nalezeno a jak sám podezřelý uvedl, na kole odjel a následně ho daroval neznámé osobě.
nprap. PhDr. Petra Hrubá, MBA
28. července 2026