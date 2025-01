Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Talířem po hlavě

MOSTECKO - Žena byla hodně naštvaná; Opětovná žádost veřejnosti.

Partneři se občas pohádají téměř v každé domácnosti. Zpravidla se usmíří a žijí dál. Tentokrát byla partnerka zřejmě hodně rozzlobená. Začátkem ledna se pár vrátil společně domů z hospody, ve které strávili nějakou chvíli. Žena si lehla, muž si ohřál jídlo a usedl ke stolu. Najíst se už nestihl. Jeho drahá polovička mezitím vstala z postele a přišla k němu. V ruce už držela talíř. Tím měla svého druha několikrát udeřit do hlavy. Mlátila do té doby, než se talíř rozbil a muž neupadl na zem. Ani tak naštvaná žena ve svém útoku neustala. Nadále měla do svého ležícího přítele kopat a bušit pěstmi. Příčinou zkratkovité jednání byl asi vypitý alkohol a velkou roli sehrála pravděpodobně žárlivost. Muži se podařilo vyjít z bytu a sousedka přivolala policejní hlídku. Na místo přijeli i záchranáři, kteří napadeného převezli se zraněním k ošetření. Policisté ženu převezli do cely a na obvodním oddělení si převzala sdělení podezření ze spáchání pokusu ublížení na zdraví. Za to ji hrozí v případě uznání viny až tři roky ve vězení.

Opětovná žádost veřejnosti

Mostečtí kriminalisté už jednou v nedávné době žádali veřejnost o spolupráci. Bohužel se do současné doby nikdo policistům neozval, i přestože svědectví je v tomto případu velmi důležité. Proto se kriminalisté naléhavě obrací na veřejnost opětovně a žádají širokou veřejnost o pomoc při vyšetřování případu těžkého ublížení na zdraví, ke kterému došlo 21. prosince uplynulého roku. V čase kolem druhé hodiny ranní došlo v blízkosti schodiště u diskotéky Nový Obzor, ulice Růžová, k potyčce několika osob. Jeden z účastníků rvačky zůstal po incidentu bezvládně ležet na zemi. Je předpoklad a policisté šetřením zjistili, že v tuto ranní hodinu se v okolí nacházelo několik osob, nejspíše návštěvníků přilehlého nočního klubu. Tito případní svědci mohli celý incident a jeho průběh vidět. Pokud jste se v danou dobu na místě nacházeli a mohli byste policistům pomoci s řádným objasněním věci, neváhejte kontaktovat linku 158. Předem děkujeme za spolupráci.

