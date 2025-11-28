Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Takto se vánoční dárky neobstarávají
Žena z Náchodska čelí podezření ze zpronevěry, škoda dosahuje téměř 90 tisíc korun.
Policisté z obvodního oddělení v Broumově se v těchto dnech zabývají případem, kdy se pětačtyřicetiletá žena mohla dopustit přečinu zpronevěry. Podle dosavadních zjištění měla využít svého pracovního postavení v přepravní společnosti a v nejméně pětadvaceti případech objednat zboží na dobírku pod smyšlenými jmény a adresami. Vědoma si toho, že zásilky nemohou být doručeny, měla po uplynutí úložní lhůty vykazovat jejich vrácení odesílateli, avšak ve skutečnosti si je ponechávala pro vlastní potřebu.
Celková škoda byla předběžně vyčíslena na téměř 90 tisíc korun. Policie se případem nadále zabývá a prověřuje všechny okolnosti.
Během probíhajícího trestního řízení se podezřelá žena doznala a uvedla, že je připravena čelit následkům, včetně náhrady způsobené škody. Ta vznikla především pojišťovně, u které bylo sjednáno pojištění zásilek a která v důsledku nedoručení balíků vyplácela odesilatelům náhrady.
Policie ČR připomíná, že podobné jednání není „snadným způsobem, jak si pořídit vánoční dárky“. Naopak – jedná se o trestnou činnost, která nezůstane bez povšimnutí. Pachatelům hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Vánoce jsou obdobím radosti a obdarovávání, nikoli podvodů a zpronevěr. Policie apeluje na občany, aby se vyvarovali jakýchkoli pokusů o obohacení na úkor druhých.
por. Ing. Karolína Macháčková
28.11.2025