Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Taktické cvičení v Rychnově u Jablonce nad Nisou
V rámci taktického cvičení prvosledové hlídky policistů zasahovaly v bývalém průmyslovém areálu proti aktivnímu střelci.
Dnes dopoledne se v Rychnově u Jablonce nad Nisou v bývalém průmyslovém areálu v ulici Tovární uskutečnilo taktické cvičení policistů z jednotlivých útvarů Územního odboru Jablonec nad Nisou, v rámci kterého policisté zařazeni v prvosledových hlídkách zasahovali proti aktivnímu střelci.
Cíly tohoto cvičení bylo vyhledání a zneškodnění pachatele, procvičení koordinace zasahujících policistů, komunikace, spolupráce, zajištění objektu pro bezpečný vstup záchranářů ke zraněným osobám, transport zraněných osob z areálu a provedení kontroly celého objektu. Policisté do tohoto cvičení zapojili také strážníky rychnovské městské policie, kteří se s nimi podíleli na zajištění venkovního prostorou v uvedeném areálu. Samozřejmě z taktických důvodů nemůžeme k detailům celkem čtyř modelových situací, postupům a činnosti zasahujících policistů na místě poskytovat více informací.
Naše poděkování v tuto chvíli patří pracovníkům a dobrovolníkům jabloneckého Oblastního spolku Českého červeného kříže Humanitární jednotky, kteří se podíleli nejen na přípravě tohoto taktického cvičení, ale také se ho i aktivně zúčastnili. Stejně tak děkujeme také za aktivní přístup lektorům Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, kteří dohlíželi na správnost postupů při poskytování první pomoci zraněným osobám od samotných zakročujících policistům
Závěrem můžeme konstatovat, že nacvičováním zákroků v mimořádných situacích policisté zcela jistě zvyšují svoji připravenost a neustále se zdokonalují v předávání informaci nejen mezi sebou, ale také i směrem k ostatním složkám Integrovaného záchranného systému.
17. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí