Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Taktické cvičení v Novém Jičíně - různé útoky několika osob na společensko-kulturní akci
Námětem taktického cvičení v Novém Jičíně byly různé útoky několika osob na společensko-kulturní akci a prověření zásahu složek integrovaného záchranného systému.
Pro toto cvičení na téma útoku aktivního útočníka (známé jako AMOK) byl vybrán areál bývalého letního kina v Novém Jičíně. Při koncertu kapely, na který se sjelo několik set diváků, vybuchl u pódia nástražný výbušný systém. Nastala panika a masový „úprk“ diváků z areálu, kdy v té chvíli do nich najelo vozidlo a pachatel z místa uprchl. Mezi diváky byli i dva ozbrojení pachatelé, kteří na ně zaútočili. Dokonce si vzali rukojmí a zabarikádovali se. Následky byly tragické – na tři desítky mrtvých, pět desítek raněných a další lidé utrpěli akutní stresovou reakci.
Záchranné složky okamžitě zareagovaly, každá vteřina má v takových případech cenu života. Za Policii ČR jsme vyslali na místo maximálně možný počet policistů i techniky. Zajistili jsme bezpečný perimetr a v akci byli policisté z prvosledových hlídek, obvodních oddělení, oddělení hlídkové služby, speciální pořádkové jednotky i zásahové jednotky. V první fázi velel Velitel policie. Rozhodoval do doby příjezdu policisty, který převzal velení. Klíčová byla koordinace nejen vně policie, ale i s dalšími zasahujícími složkami. Důležitý tok informací zajišťovali kolegové operačního střediska a zřídili jsme i krizovou linku pro veřejnost. Interventi poskytovali psychologickou pomoc. Dopravní policisté koordinovali dopravu nejen v místě, ale i v okolí, neboť najíždělo množství vozidel záchranných složek a ranění byli transportováni do nedaleké novojičínské nemocnice. Probíhalo ohledání místa trestného činu a začalo „skládání příběhu“ vytěžováním prvních lidí. Pracovali kriminalisté, specialisté z oboru kriminalistické techniky a expertiz a další. S ohledem na tragické následky útoku byl povolán také tým pracující na identifikaci obětí hromadného neštěstí v případě mimořádné události, jehož členy jsou i policisté. Nechybělo zadržení osob podezřelých z útoku a jejich eskorty.
Prověřili jsme si primárně rychlost naší reakce na oznámení, koordinaci a efektivitu nasazených policistů a techniky, rovněž tak samotný zásah proti ozbrojeným pachatelům. Útočníci způsobili tragické následky, takže velice důležitá byla součinnost se zdravotníky. Spolupracovali jsme také s hasiči a strážníky městské policie. Kontaktovali jsme samosprávu a další subjekty, kterých se tyto události bezpečnostního charakteru v případě útoku na měkké cíle týkají.
Byť se jednalo o cvičení, situace byly nasimulované naprosto realisticky. Zde byl zřejmě historicky nejvyšší počet figurantů, přes 400. Jejich zranění vypadala zcela hodnověrně a „hráli“ své role opravdu autenticky. V obdobných cvičeních budeme pokračovat, nerealizujeme je bezúčelně, ale pro ověření naší připravenosti a postupů, rovněž tak koordinace s dalšími složkami. Budeme vybírat různá místa v Moravskoslezském kraji a volit rozličné náměty.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 14. května 2026