Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Taktické cvičení v budově krajského úřadu v Pardubicích
Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému.
V budově Krajského úřadu Pardubického kraje se ve čtvrtek 11. září uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje s názvem „ Aktivní útočník 2025“. Hlavním cílem tohoto cvičení bylo ověřit připravenost všech složek IZS v Pardubickém kraji a jejich vzájemnou spolupráci při společném zásahu proti nebezpečnému pachateli.
„Každá složka IZS pracuje profesionálně a na podobné situace se připravuje v rámci vlastních výcviků. Smyslem společných cvičení je ale ověřit, že i v krizových situacích všichni dokážeme postupovat koordinovaně, efektivně a především bezpečně. Námětem cvičení je zákrok proti nebezpečným pachatelům, kteří se vybrali budovu krajského úřadu, s úmyslem zranit co nejvíce osob. Policisté tak nejprve musí eliminovat aktivního útočníka a zajistit bezpečný prostor, aby záchranáři mohli poskytnout první pomoc zraněným. Hasiči záchranářům poté pomohou s jejich rychlou evakuací. Svoji roli hraje také městská policie, která pomáhá se zajištěním bezpečného perimetru kolem místa zásahu. Stále platí, že kdo je připraven, není překvapen – a právě proto mají tato cvičení smysl,“ řekl krajský policejní ředitel Jan Ptáček.
S tím souhlasí také hejtman a předseda Bezpečnostní rady Pardubického kraje Martin Netolický. „Ačkoliv se může zdát, že je to jen hra, tak zkušenost z mnoha mimořádných situací nám ukázala, že tato součinnostní cvičení mají velký význam nejen pro samotné složky IZS, ale také pro naše krizové řízení. Tematicky se snažíme jednotlivé situace střídat tak, aby škála byla co nejširší. Pro toto cvičení jsme vybrali krajský úřad z toho důvodu, že se jedná o objekt členitý a v centru města,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také připomněl, že kraj poskytl krajským policistům finanční prostředky na budování zázemí pro výcvik v rámci virtuální reality. „Cvičení ve virtuální realitě by se mělo stát nedílnou součástí výcviku policistů, ale zcela jednoznačně nenahradí tato velká součinnostní cvičení, která budeme chtít organizovat také do budoucna,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Přiloženo video PČR.
11. září 2025
por. Mgr. Dita Holečková
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
Mgr. Dominik Barták
tiskový mluvčí Pardubického kraje