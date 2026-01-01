Policie České republiky  

Taktické cvičení v areálu společnosti DEZA a.s.

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje informuje veřejnost, že ve středu 8. dubna 2026 v době od 8.00 do 12.00 hodin proběhne v areálu společnosti DEZA a.s. ve Valašském Meziříčí taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Námětem cvičení bude likvidace úniku nebezpečné látky.
V uvedeném čase lze očekávat zvýšený pohyb zásahových vozidel a jednotek Integrovaného záchranného systému jak v areálu společnosti, tak v přilehlých ulicích města. Cvičení je součástí pravidelné přípravy a jeho cílem je prověřit koordinaci a postupy jednotlivých složek při řešení mimořádné události.

7. dubna 2026, mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková

