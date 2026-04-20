Policie České republiky  

Plzeňský kraj

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Taktické cvičení složek IZS ve Věznici Plzeň

PLZEŇ – Minulý týden ve středu došlo za zdmi plzeňské věznice v rámci modelové situace k nepokojům, vzetí rukojmího a následně i k požáru. 

Cvičení tohoto typu jsou samozřejmě pro všechny složky integrovaného záchranného systému velkým přínosem, protože při nich dochází ke zdokonalení a prohloubení spolupráce, která je naprosto klíčová. Věznice Plzeň byla pro všechny zasahující složky zajímavým místem pro konání cvičení, protože se jedná o režimové pracoviště, do kterého se při výkonu služby za běžných okolností nedostanou.

Vše odstartovalo zhruba v devět hodin dopoledne ve vězeňské kapli, kde figuranti v podobě vězňů nejdříve slovně narušovali průběh akce, dále uráželi kaplana a nakonec vyhrožovali násilím a založením požáru. Situace eskalovala tím, že vznikla barikádová situace v jednom z vězeňských oddílů a kaplana vězni vzali jako rukojmí. Vzhledem k náročnosti situace byly kolem půl jedenácté dopoledne k Vězeňské službě ČR na místo přivolány všechny složky integrovaného záchranného systému – tedy policisté Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje. Zapomenout nesmíme ani na Městskou policii Plzeň, která je vždy v podobných situacích k dispozici. Zabarikádovaní vězni měli nejrůznější požadavky a komunikoval s nimi i vyjednavač ze zásahové jednotky. Komunikace však nikam nevedla a vše skončilo založeným požárem. V tu chvíli již muselo dojít k proniknutí do sektoru a zachránění kaplana. Vše naštěstí dopadlo dobře a žádná osoba v modelové situaci nepřišla o život. Došlo ale ke zranění zhruba dvaceti osob, které byly postupně vynášeny a ve venkovních prostorách třízeny metodou START. Poté byly zraněné osoby řízeně přesunuty do Fakultní nemocnice Plzeň, která se taktéž cvičení zúčastnila a vyzkoušela si reakci na takto náročnou situaci. Za Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje se cvičení zúčastnilo více než sedm desítek policistů. Jednalo se například o zásahovou jednotku, speciální pořádkovou jednotku, psovody se služebními psy, dopravní policisty, policisty z obvodních oddělení či kolegy ze služby kriminální policie a vyšetřování.

Moc děkujeme všem složkám za skvělou spolupráci a při dalších podobných akcích se těšíme na viděnou.

por. Bc. Ondřej Hodan
20. dubna 2026

