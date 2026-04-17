Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Taktické cvičení složek IZS ve Velkých Hamrech
V rámci taktického cvičení policisté zasahovali v areálu Základní školy ve Velkých Hamrech proti aktivnímu střelci.
Dnes dopoledne se ve Velkých Hamrech na Jablonecku v areálu základní školy uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému, v rámci kterého policisté zařazeni v prvosledových hlídkách společně s policisty z běžného výkonu služby zasahovali proti aktivnímu střelci.
Cíly tohoto cvičení bylo vyhledání a zneškodnění pachatele, procvičení koordinace zasahujících policistů, komunikace, spolupráce, zajištění objektu pro bezpečný vstup záchranářů ke zraněným osobám, transport zraněných osob z areálu a provedení kontroly celého objektu. Přivolaní hasiči, kteří zajišťovali především transport zraněných osob z budovy na bezpečné místo, měli možnost si tuto činnost vyzkoušet i s balistickou ohranou, kterou jim policisté poskytli. Jednalo se o balistické vesty a přilby. Samozřejmě z taktických důvodů nemůžeme k detailům modelové situace, postupům a činnosti zasahujících policistů na místě poskytovat více informací.
Naše poděkování ovšem také v tuto chvíli patří pracovníkům jabloneckého Oblastního spolku Českého červeného kříže, kteří se podíleli na přípravě tohoto taktického cvičení. Dále děkujeme za pomoc a aktivní přístup všem zaměstnancům školy, kteří se samotného cvičení zúčastnili jako figuranti celé modelové situace.
Závěrem můžeme konstatovat, že nacvičováním zákroků v mimořádných situacích policisté zcela jistě zvyšují svoji připravenost a neustále zdokonalují předávání informaci nejen mezi sebou, ale také i směrem k ostatním složkám Integrovaného záchranného systému.
17. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí