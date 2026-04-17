Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Taktické cvičení složek IZS ve Velkých Hamrech

V rámci taktického cvičení policisté zasahovali v areálu Základní školy ve Velkých Hamrech proti aktivnímu střelci. 

Dnes dopoledne se ve Velkých Hamrech na Jablonecku v areálu základní školy uskutečnilo taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému, v rámci kterého policisté zařazeni v prvosledových hlídkách společně s policisty z běžného výkonu služby zasahovali proti aktivnímu střelci.

Cíly tohoto cvičení bylo vyhledání a zneškodnění pachatele, procvičení koordinace zasahujících policistů, komunikace, spolupráce, zajištění objektu pro bezpečný vstup záchranářů ke zraněným osobám, transport zraněných osob z areálu a provedení kontroly celého objektu. Přivolaní hasiči, kteří zajišťovali především transport zraněných osob z budovy na bezpečné místo, měli možnost si tuto činnost vyzkoušet i s balistickou ohranou, kterou jim policisté poskytli. Jednalo se o balistické vesty a přilby. Samozřejmě z taktických důvodů nemůžeme k detailům modelové situace, postupům a činnosti zasahujících policistů na místě poskytovat více informací.

Naše poděkování ovšem také v tuto chvíli patří pracovníkům jabloneckého Oblastního spolku Českého červeného kříže, kteří se podíleli na přípravě tohoto taktického cvičení. Dále děkujeme za pomoc a aktivní přístup všem zaměstnancům školy, kteří se samotného cvičení zúčastnili jako figuranti celé modelové situace.

Závěrem můžeme konstatovat, že nacvičováním zákroků v mimořádných situacích policisté zcela jistě zvyšují svoji připravenost a neustále zdokonalují předávání informaci nejen mezi sebou, ale také i směrem k ostatním složkám Integrovaného záchranného systému.


17. 4. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

1 Cvičení Velké Hamry (1)

1 Cvičení Velké Hamry (1) 

Detailní náhled

2 Cvičení Velké Hamry (2)

2 Cvičení Velké Hamry (2) 

Detailní náhled

3 Cvičení Velké Hamry (3)

3 Cvičení Velké Hamry (3) 

Detailní náhled

4 Cvičení Velké Hamry (4)

4 Cvičení Velké Hamry (4) 

Detailní náhled

5 Cvičení Velké Hamry (5)

5 Cvičení Velké Hamry (5) 

Detailní náhled

6 Cvičení Velké Hamry (6)

6 Cvičení Velké Hamry (6) 

Detailní náhled

7 Cvičení Velké Hamry (7)

7 Cvičení Velké Hamry (7) 

Detailní náhled

8 Cvičení Velké Hamry (8)

8 Cvičení Velké Hamry (8) 

Detailní náhled

9 Cvičení Velké Hamry (9)

9 Cvičení Velké Hamry (9) 

Detailní náhled

10 Cvičení Velké Hamry (10)

10 Cvičení Velké Hamry (10) 

Detailní náhled

11 Cvičení Velké Hamry (11)

11 Cvičení Velké Hamry (11) 

Detailní náhled

12 Cvičení Velké Hamry (12)

12 Cvičení Velké Hamry (12) 

Detailní náhled

13 Cvičení Velké Hamry (13)

13 Cvičení Velké Hamry (13) 

Detailní náhled

14 Cvičení Velké Hamry (14)

14 Cvičení Velké Hamry (14) 

Detailní náhled

15 Cvičení Velké Hamry (15)

15 Cvičení Velké Hamry (15) 

Detailní náhled

16 Cvičení Velké Hamry (16)

16 Cvičení Velké Hamry (16) 

Detailní náhled

17 Cvičení Velké Hamry (17)

17 Cvičení Velké Hamry (17) 

Detailní náhled

18 Cvičení Velké Hamry (18)

18 Cvičení Velké Hamry (18) 

Detailní náhled

19 Cvičení Velké Hamry (19)

19 Cvičení Velké Hamry (19) 

Detailní náhled

20 Cvičení Velké Hamry (20)

20 Cvičení Velké Hamry (20) 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 