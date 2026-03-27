Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Taktické cvičení složek IZS ve škole

Na základní škole vypukl simulovaný požár a unikla nebezpečná látka, zasahovali hasiči, policisté i záchranáři. 

Na Základní škole Písečná proběhlo dnes taktické cvičení složek IZS, jehož námětem je simulovaný požár ve škole, k němuž došlo během dopoledního vyučování. Z důvodu požáru bylo nutné evakuovat přibližně 200 osob, které se v objektu nacházely. Po oznámení požáru byly na místo vyslány všechny složky IZS (HZS, PČR, ZZS, MěPo Chomutov), které se podílely na řešení této mimořádné události.

Během cvičení došlo také k simulovanému úniku nebezpečných látek v odborné učebně, s nímž se musely přítomné jednotky HZS rovněž vypořádat.

Na místě zasahovali také krizoví interventi z řad policistů a hasičů, a to z důvodu poskytnutí včasné intervenční pomoci.

Záměrem dopoledního cvičení bylo, aby složky IZS díky nácviku zákroku v reálném prostředí dokázaly na případnou mimořádnou situaci adekvátně reagovat a koordinovat své postupy.

por. Mgr. Miroslava Glogovská
27. března 2026

