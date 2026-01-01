Taktické cvičení složek IZS „Oldřichov 2026“

Záchrana pohřešovaných osob – pátrací akce v terénu 

Ve čtvrtek 9. dubna 2026 proběhlo v katastru obce Oldřichov u Mladé Vožice taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Akce byla zaměřena na pátrání po osobách a na jejich záchranu v nepřístupném terénu. Jednalo se o prohledávání Oldřichovských lesů, lesů K Hradičnému a na vytipovaných vodních plochách.

„Námětem cvičení byla situace, kdy bylo Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje vyhlášeno pátrání po ženě, která může být v ohrožení života a zdraví v důsledku jejích sebevražedných sklonů. Bylo zjištěno, že má pohřešovaná vztah k propátrávané oblasti, často jí navštěvuje a byla zde naposledy viděna.“

Cílem cvičení bylo ověření plnění postupů všech základních složek integrovaného záchranného systému. Všichni zúčastnění si prověřili akceschopnost při pátrání po pohřešovaných osobách a ověřili si dostupnost sil a prostředků potřebných pro zvládnutí mimořádné události. Prověřena byla i součinnost operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému.

Do akce bylo zapojeno 121 policistů, 47 příslušníků HZS JHC a 6 členů SDH Mladá Vožice, 3 příslušníci Letecké služby s drony a 4 záchranáři ze ZZS Jčk.

Článek HZS Jihočeského kraje

Taktické cvičení Oldřichov 2026 (16)

