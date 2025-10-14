Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Taktické cvičení složek IZS
Únik čpavku z přečerpávací stanice v areálu lovosické Lovochemie
V úterý 14. října 2025 proběhlo v Lovosicích v areálu Lovochemie taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému, kterého se účastnily téměř tři desítky policistů Územního odboru Litoměřice. Při cvičení byla simulována situace, kdy nedbalostí obsluhy dojde k úniku čpavku při napojování cisterny.
Cvičení proběhlo pod velením Hasičského záchranného sboru Územního odboru Litoměřice ve spolupráci s Ústeckým krajem, Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje, jednotkami sborů dobrovolných hasičů, MP Lovosice, litoměřickou a roudnickou nemocnicí a s dalšími složkami integrovaného záchranného systém.
Policisté při tomto cvičení zajišťovali především uzávěru prostoru, odklon a regulaci dopravy, zajišťovali přístupové cesty pro zasahující jednotky, podíleli se na varování a vyrozumění obyvatelstva a jejich evakuaci, prováděli dohled spojený s ochranou objektů a ochranou majetku a taktéž se podíleli na evakuaci raněných na místě události.
Cílem cvičení bylo prověřit součinnost složek IZS a schopnost zvládnout tento typ mimořádné události. Pro všechny složky jsou taktická cvičení cenným získáváním zkušeností pro případ, že by obdobná situace nastala ve skutečnosti.
14. října 2025
prap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje