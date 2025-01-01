Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Taktické cvičení policistů ve Varnsdorfu
Policisté cvičili zákrok proti aktivnímu střelci v budově bývalé základní školy.
Dnes dopoledne proběhlo ve Varnsdorfu, v objektu bývalé základní školy v ulici Seifertova, plánované taktické cvičení policistů, zaměřené na koordinaci činností a postupů v případě útoku agresora ozbrojeného střelnou zbraní.
S pomocí figurantů byla navozena situace, při níž útočník zaútočil střelnou zbraní na přítomné žáky a učitele školy a následně i proti zakročujícím policistům.
Celá akce byla simulována od přijetí prvotního oznámení o útoku na tísňovou linku 158, přes příjezd policistů na místo a jejich následný postup v samotném objektu a blízkém okolí zaměřený na zajištění bezpečnosti osob a zadržení pachatele.
Cvičení bylo organizováno Územním odborem Policie ČR Děčín.
Děčín 16. října 2025
