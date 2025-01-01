Policie České republiky  

Taktické cvičení policistů ve Varnsdorfu

Policisté cvičili zákrok proti aktivnímu střelci v budově bývalé základní školy. 

Dnes dopoledne proběhlo ve Varnsdorfu, v objektu bývalé základní školy v ulici Seifertova, plánované taktické cvičení policistů, zaměřené na koordinaci činností a postupů v případě útoku agresora ozbrojeného střelnou zbraní.

S pomocí figurantů byla navozena situace, při níž útočník zaútočil střelnou zbraní na přítomné žáky a učitele školy a následně i proti zakročujícím policistům.

Celá akce byla simulována od přijetí prvotního oznámení o útoku na tísňovou linku 158, přes příjezd policistů na místo a jejich následný postup v samotném objektu a blízkém okolí zaměřený na zajištění bezpečnosti osob a zadržení pachatele.   

Cvičení bylo organizováno Územním odborem Policie ČR Děčín.

Děčín  16. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

