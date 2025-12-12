Policie České republiky – Služba cizinecké policie
Taktické cvičení na letišti Václava Havla
Periodické cvičení prověřilo připravenost na mimořádnou událost
Nahlášená bomba na palubě letadla, desítky cestujících a koordinovaný zásah složek integrovaného záchranného systému – tak vypadal scénář součinnostního taktického cvičení „BOMB THREAT 2025“, které proběhlo na Letišti Václava Havla Praha a při němž byla simulována hrozba uložení nástražného výbušného systému (NVS) na palubě komerčního letu z turecké Antalye s přibližně 60 cestujícími.
Scénář cvičení připravil situaci, při níž nespokojený pasažér začal vyhrožovat přítomností NVS na palubě letadla. Netušil však, že se zde nachází air marshalové z oddělení doprovodu letadel, kteří v utajení právě provádí eskortu jiné zájmové osoby. Po vyhodnocení hrozby tito špičkově vycvičení policisté proti pachateli okamžitě zakročili.
Po oznámení hrozby řídícímu letového provozu došlo ke spuštění připravených postupů dle plánů určených pro obdobné události. Poté, co letadlo přistálo na letišti, bylo navedeno na předem určené místo, kde byly již připraveny zasahující složky, a v okolí byl vymezen prostor pro zásah. Na palubu letadla následně vstoupila jednotka odboru specializovaného zásahu, která provedla prvotní kontrolu paluby, posádky i cestujících a zajistila vyvedení eskortované osoby i osoby pachatele. Pod vedením „velitele policie“ z inspektorátu cizinecké policie na mezinárodním letišti Praha - Ruzyně byla přítomnými policisty provedena evakuace cestujících i posádky do bezpečného prostoru. Současně probíhala kontrola osob, zavazadel i letadla, než bylo s jistotou možné vyloučit přítomnost NVS.
Cíle a zapojené složky
Na cvičení, které trvalo několik hodin, se podílely desítky policistů a odborníků z klíčových subjektů, což podtrhlo komplexnost a důležitost události. Zapojeni byli policisté nejen z Ředitelství služby cizinecké policie, ale také Národní operační centrum, speciální pořádková jednotka a pohotovostní motorizovaná jednotka Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Celní správa ČR a samozřejmě nechyběly ani příslušné složky Letiště Praha a Řízení letového provozu ČR.
Cvičení „BOMBA THREAT 2025“ ověřilo nejen postupy při zásahu u mimořádné události v leteckém provozu, ale především potvrdilo připravenost všech zúčastněných subjektů na zvládnutí krizové situace s maximálním důrazem na bezpečnost.
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie
12.12.2025