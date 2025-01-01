Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Taktické cvičení
Zúčastnili se policisté napříč všemi odděleními Územního odboru Uherské Hradiště.
V pátek od ranních hodin proběhlo cvičení policistů v areálu a budově Územního odboru Uherské Hradiště. Námětem byl pohyb nebezpečného ozbrojeného pachatele v budově policie. Cílem bylo nejen ověřit taktické postupy a prověřit koordinaci sil a prostředků na místě mimořádné události, ale také prověřit nastavení vnitřního bezpečnostního mechanismu policejní budovy. Všichni zúčastnění se do cvičení pustili s vervou a plným nasazením.
3. prosince 2025, por. Radomír Šiška, DiS.