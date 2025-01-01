Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Také keramický vodník byl odcizen
Rozsáhlou trestnou činnost majetkového charakteru měli od května do poloviny července letošního roku páchat dva muži (31 a 40 let) z Havířova. Jejich teritoriem mělo být nejen uvedené město, ale také přilehlé okolí a obce spadající do okresu Ostrava. Na skutcích se měli podílet společně, mladší má mít na svědomí ještě dvě samostatné akce a řízení motorového vozidla v době pravomocného zákazu řízení.
Za objasněním stála spolupráce policistů obvodních oddělení v Havířově, Těrlicku, Vratimově a havířovských kriminalistů. Díky místní i osobní znalosti, důkladné operativní činnosti a všem získaným poznatkům oba možné pachatele ztotožnili a vypátrali.
Komisař 3. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil jedenatřicetiletého muže ze spáchání trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ze spáchání krádeže a porušování domovní svobody byl obviněn také o devět let starší, čtyřicetiletý, muž.
Trestná činnost, které se měli dopouštět, byla opravdu pestrá. Ve druhé polovině letošního května měli po násilném vniknutí do garáže v Šenově odcizit elektrické nářadí a odřezky měděných kabelů, vše v hodnotě téměř 6 000 korun. O pár dnů později ve Václavovicích měli ze zahradního domku odcizit horské a trekové kolo, jejichž odhadovaná cena se pohybovala okolo 25 000 korun.
Pak se měli z okresu Ostrava „přesunout“ na Karvinsko. V polovině června měli v Bludovicích na volně přístupném pozemku odcizit keramickou sošku vodníka a po přestřihnutí zabezpečení také motocykl zaparkovaný v přístřešku. Způsobená škoda byla vyčíslena na téměř 70 000 korun. Následující den měli ve stejné obci po vypáčení visacího zámku zahradního domku odcizit dámské a pánské jízdní kolo a elektrické nářadí v hodnotě zhruba 13 000 korun.
Mladší z obviněných měl začátkem května v Havířov násilně vniknout do kovové stavební buňky a odcizit elektrické vrtačky a brusky a tím způsobit škodu přes 50 000 korun. Začátkem července rovněž v Havířově měl poškodit sklepní okno a vniknout do obytného domu v rekonstrukci. Ze sklepních kójí měl odcizit vodohospodářské součástky z barevných kovů, nože, šroubováky, batoh a další věci. Když stejnou cestou dům opouštěl, byl zadržen náhodnými svědky a následně předám přivolaným policistům.
Mimo to, jak již bylo uvedeno, je mu kladeno za vinu, že měl řídit osobní automobil, přesto, že až do konce roku 2026 měl rozhodnutím soudu udělen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorového vozidla.
Oba obvinění s kriminality spolupracovali a ke svým skutkům se doznali. Uvedli, že většinu věcí prodali neznámým osobám. Oběma v minulosti již několikrát trestným mužům hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. Trestní stíhání čtyřicetiletého muže je vedeno vazebně.
Není ovšem vyloučeno, že se mohli, ať již společně nebo samostatně, dopustit dalších skutků. V tom případě by jim bylo trestní stíhání rozšířeno.
Nutno ještě podotknout, že věci, které policisté dohledali a zajistili, byly vráceny majitelům.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 9. 9. 2025