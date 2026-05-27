Tak dlouho se krade, až se ucho utrhne
Osmý případ krádeže letos. Muž z Lovosic díky tomu skončil před soudem.
Policisté z obvodního oddělení v Lovosicích se v uplynulých dnech zabývali případem muže, který měl v jedné z místních prodejen odcizit balení osmi kusů plechovkového piva. S tímto zbožím měl projít pokladnami bez zaplacení a z prodejny odejít neznámo kam. Podle kamerových záznamů z prodejny byla známa jeho totožnost a podezřelý muž byl krátce po spáchání skutku zadržen strážníky městské policie v Lovosicích a následně předán policistům státní policie.
Podezřelý se měl uvedeného jednání dopustit i přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti již odsouzen. Lovosičtí policisté mu proto sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže.
Jelikož se mělo jednat již o osmý případ krádeže v letošním roce, kterého se měl muž dopustit, byl z tohoto důvodu umístěn do policejní cely. Odtud byl eskortován k příslušnému soudu a následně převezen do výkonu trestu, kde si za své skutky odpyká několika měsíční trest odnětí svobody.
27. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje