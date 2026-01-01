Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Tak dlouho jezdil se zákazem, až skončil ve vazbě
Opakované porušování zákazu řízení vyústilo v trestní stíhání.
Rumburští kriminalisté zahájili trestní stíhání šestatřicetiletého muže z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Policisté muže zadrželi poté, co opakovaně řídil motorová vozidla, přestože měl soudem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2026.
Obviněnému kladou kriminalisté za vinu, že na konci prosince loňského roku usedl za volant dodávky a při jízdě na Děčínsku začal ujíždět policejní hlídce, která jej chtěla zastavit. Na výzvy policistů nereagoval a vysokou rychlostí projel přes několik obcí. Pronásledování skončilo až poté, co nezvládl řízení, havaroval a z vozidla následně utekl do okolního terénu. Podrobnosti k této události, včetně videa z pronásledování, jsme již zveřejnili zde.
Dalšího jednání se měl dopustit také v březnu letošního roku, kdy byl při kontrole v Rumburku přistižen při řízení osobního motorového vozidla, ačkoliv zákaz řízení pro něj stále platil.
Z dosavadního prověřování vyplynulo, že muž rozhodnutí soudů dlouhodobě nerespektuje a zákaz řízení opakovaně porušuje. Policisté jej proto zadrželi a policejní komisař podal podnět na jeho vzetí do vazby, s čímž soudce okresního soudu souhlasil a muž je stíhán vazebně.
V případě prokázání viny u soudu mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
Děčín 13. března 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje