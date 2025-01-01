Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Tak dlouho chodil z obchodů bez zaplacení, až se mu to stalo osudným
Kriminalisté z Ostravy obvinili muže téměř z dvaceti krádeží v obchodech.
Policisté napříč Ostravou přijali od konce května několik oznámení týkajících se krádeží v obchodech. Neznámý pachatel se vracel převážně do obchodních řetězců či drogerií. Jeho kroky vedly do částí Ostravy Hrabůvky, Zábřehu, ale také Poruby. Policisté shromažďovali informace, vyhodnocovali zajištěné kamerové záznamy, přičemž díky osobní znalosti zjistili, že právě 40letý muž by mohl mít na svědomí několik krádeží v obchodech. Poslední krádež se mu však stala osudnou. Měl si připravit svůj lup v podobě třinácti párů ponožek do papírové krabice, kterou umístil mezi uzavřené pokladny. Poté s malým nákupem šel ke kase, zaplatil a při odchodu z prodejny si „vyzvedl“ uschovaný nezaplacený nákup. To však netušil, že pozorné ochrance neunikne. Ta ho odchytila ve vestibulu, přičemž se na místo posléze dostavili strážníci městské policie. Ti zjistili, že je v našem hledáčku, a tak nás na místo přivolali. Na muže již měli spadeno kriminalisté z Ostravy-Hrabůvky, kteří si ho převzali do své gesce.
Jak se ukázalo, recidivista měl v šestnácti případech navštívit obchody, ve kterých si nachystal „nákupy“, se kterými měl projít bez zaplacení. Většinou si měl odcizené věci schovávat pod oděv či do batohu. V několika případech však neunikl pozornosti pracovníků bezpečnostní agentury, kteří jeho protiprávní jednání zaznamenali. I přesto, že se ho snažili zastavit, odhodil zboží a z místa utekl. Ve dvou případech se měl dokonce s ochrankou o svůj lup přetahovat, utekl však vždy s prázdnou. Spektrum odcizeného zboží bylo opravdu široké. Od kosmetických krémů, parfémů až po tablety do myček. Jeho zájmem bylo i pánské spodní prádlo či dokonce ponožky. Těch zřejmě nikdy není dost, celkem jich měl vzít více jak dvacet párů. Celková hodnota odcizeného zboží se vyšplhala na téměř 50.000 korun.
Komisař 3. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 40letého muže, kterého obvinil ze spáchání trestných činů krádeže a výtržnictví. V případě odsouzení mu hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Obviněný využil svého práva a odmítl vypovídat. Recidivista má opravdu pestrý rejstřík trestu. Ten obsahuje přes dvacet záznamů především majetkového charakteru. Brány vězení naposledy opustil v březnu tohoto roku.
Opět doporučujeme veřejnosti, aby byla obezřetná a všímala si svého okolí. Lapkové vyhledávají místa, kde se pohybuje větší množství lidí, ať už nákupní centra či různé obchody. Pokud uvidíte v obchodě osobu, která si například ukrývá zboží pod oděv, obeznamte s tímto prodavače, ostrahu, kontaktujte linku 158.
dne 26. září 2025
por. Bc. Eva Michalíková