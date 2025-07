Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Tak dlouho chodil pro měděné kabely a potrubí, až se mu to stalo osudné

MŘ Ostrava - Nyní je obviněný muž stíhán vazebně.

Přívozští kriminalisté pátrali po neznámém pachateli, který se zaměřoval především na měděné kabely. Díky operativní činnosti, shromážděným materiálům a vyhodnoceným poznatkům se jim vyprofilovala osoba možného pachatele. Tím byl muž téměř s dvaceti záznamy v rejstříku trestu. Jeho rukopis byl jim dobře znám a podařilo se objasnit více jak deset případů.

Jeho teritoriem byla především část Ostravy Přívoz a Moravská Ostrava. Zaměřovat se měl primárně na neobydlené objekty, například domy či restaurace v rekonstrukci. Způsob, kterým se měl do napadených objektů dostávat, byl téměř vždy shodný. Jeho pomocníkem byla především hrubá síla, nářadí či kámen, který při cestě měl najít. V několika případech měl rozbít skleněné výplně oken, vypáčit dveře a následně vniknout do budov. Jeho cílem byly zejména měděné kabely či trubky, který se zmocnil doslova ve stovkách metrů. Ne vždy byl však úspěšný. V jednom případě se pokusil vniknout do budovy, kde měl rozbít kamenem okno. Následně se snažil dostat do budovy, což se mu nepovedlo, a tak z místa odešel s prázdnou. Zřejmě se nechtěl vzdát a na místo činu se opakovaně vrátil. Tentokrát měl využít rozbitého okna z předchozího dne a tím se dostat do prostor toalet jedné společnosti. Nakonec měl odejít se sifonem z umyvadla a se závěsnými háčky. V jiném případě měl vylézt po lešení, vniknout otvorem pro okno do půdních prostor budovy v rekonstrukci a odcizit jak kabel ke stavebnímu výtahu, tak okružní pilu. Jak se při prověřování ukázalo, měl ke své „činnosti“ jako dopravní prostředek používat kárku, na kterou dával odcizený lup.

Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava v minulých dnech zahájil trestní stíhání a obvinil 34letého muže ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. S kriminalisty nakonec muž spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Způsobená škoda překročila 650.000 korun. Komisař podal podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení.

Policisté proto v takovýchto případech majitelům provozoven, například restaurací doporučují, aby objekty řádně uzamkli a zabezpečili proti vloupání, ať již složitějšími zamykacími systémy, ochrannými mřížemi nebo například uzamykatelnými okenicemi.

dne 22. července 2025

por. Bc. Eva Michalíková

