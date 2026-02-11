Policie České republiky  

Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Tajná ingredience. Dort, za který hrozí vězení.
Policie ukončila vyšetřování případu s krycím názvem Kosmar, případ míří k soudu. Národní protidrogová centrála navrhla obžalovat sedm cizinců a jednoho Čecha. Podle obvinění měli z Německa do Česka dovézt přes třicet kilogramů kokainu a také další drogy.
Cesty obžalovaných do Německa a zpět do Prahy měly podle kriminalistů stále stejný scénář: organizátor nebo jeho pravá ruka dovezli dva, někdy i tři kurýry autem do Berlína, kde jim krátkodobě pronajali byt. Nelegálně opatřili dva až tři kilogramy kokainu slisované do podoby kilogramových cihel a stejný počet dortů. Za každou cihlu kokainu zaplatili kolem 25 tisíc eur, tedy přes šest set tisíc korun. V Praze ji pak prodali o několik set tisíc korun dráž.
V pronajatém bytě si kurýři kokain rozdělili a jednotlivé cihly ukryli do dortů, jako by to byla část korpusu. Dort ozdobili šlehačkou, aby nebyl vidět obsah ani řez, kterým „náplň“ upravovali. Aby dorty vydržely cestu zpět, zabalili je do krabice a v tašce vezli autobusem z Berlína na pražskou Florenc. Každý jiným spojem, ale během jedné noci. Při některých cestách měli mít v taškách pod oblečením ukryté i další drogy.
Detektivové také zjistili, že se auto ve stejnou noc vracelo zpět do Česka. Nejdříve řídil jeden z členů skupiny a poté, co přišel o řidičský průkaz, sám organizátor. Po návratu do Prahy měli kurýři kokain uskladnit v bytě jednoho z nich nebo v kontejneru, který si pronajímal šéf skupiny. Odměnou za dovoz jednoho speciálního „dortu“ mělo být 25 tisíc korun. Část kokainu pak podle kriminalistů v Praze rozdělili na menší množství k další distribuci. Cena za sto gramů se podle jejich zjištění pohybovala zhruba od 100 000 do 150 000. Menší dávky pak členové skupiny měli distribuovat přes aplikaci Telegram, kde byly v nabídce i další drogy, například pervitin, MDMA nebo LSD. Ceny i provize z prodeje podle kriminalistů určoval organizátor. S trestnou činností podle nich ve dvou případech pomohla i jeho partnerka.
Přes aplikaci Telegram měl organizátor skupiny, který dříve pracoval jako barman, během roku 2020 nejdříve nelegálně distribuovat marihuanu. Odběratelé však projevovali zájem o další drogy, a tak se podle zjištění detektivů zaměřil na prodej kokainu – od desítek přes stovky gramů opatřených v Berlíně, až po kilogramová množství dovezená prostřednictvím kurýrů. Mezi nimi byly i mladší osoby ve finanční nouzi. Na kurýry, kterým bylo méně než dvacet let, dohlížel jeho starší kamarád.
Organizovaná skupina měla fungovat nejméně od léta 2024 do února 2025, kdy byli zadrženi první podezřelí. Jejich trestná činnost byla dokumentovaná ve spolupráci s německou policií. Při akci Kosmar policie zajistila čtyři cihly kokainu a další kokain již rozporcovaný na menší části. Celkem tedy 4,8 kg kokainu a také téměř 6 kg sušiny konopí; metamfetamin, hašiš, ketamin, směs i tablety s MDMA, 70 g LSD a houby obsahující psylocin. Několik gramů MDMA a ketaminu bylo připraveno jako směs, které se říká „růžový kokain“. Kriminalisté také zajistili hydraulický lis používaný k úpravě drog před prodejem, finanční prostředky v celkové výši přes půl milionu korun, jedno vozidlo a luxusní hodinky v hodnotě přes čtyři sta tisíc korun.
V průběhu vyšetřování došlo k rozšíření trestního stíhání o další dvě osoby, které měly od skupiny odebírat kokain s vysokou čistotou k distribuci v Praze a okolí.
Podle závěrů vyšetřování měli členové skupiny z Německa do České republiky dovézt přes 30 kg kokainu a dalších drog, například více než tři tisíce dávek LSD (tzv. „tripů“). Obchodovat měli také s metamfetaminem, ketaminem, tabletami s MDMA nebo se směsí drog prodávané pod názvem „růžový kokain“.
Obžalovaných je sedm cizinců a jeden Čech. Pět lidí je ve vazbě, tři na svobodě. Některým z nich hrozí až 18 let odnětí svobody.
11. února 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV