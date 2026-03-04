Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Táborští kriminalisté provedli čistku v jednom z barů
Zajistili drogy a o pár hodin později sdělili dvěma lidem obvinění.
Táborští kriminalisté se spolu se zásahovou jednotkou a příslušníky Celní správy v polovině února stali nezvanými hosty jednoho z barů přímo v Táboře. Ve večerních hodinách, v době, kdy v baru byla více jak desítka hostů, si přišli pro dva aktéry další objasněné drogové kauzy. Čtyřiatřicetiletý muž a jeho dvacetiletá známá, kteří jsou v baru zainteresovaní, překvapeni byli, ale moc dobře věděli, proč si na ně kriminalisté „došlápli.“ S příkazem k domovní prohlídce kriminalisté prohledali celý objekt a našli to, co hledali. V baru a bytě zajistili drogy, konkrétně LSD, pervitin, ketamin, kokain, extázi a značné množství marihuany, kterou distribuovali nezletilým. Příslušníci Celní správy nalezli také bezmála sedmdesát kartonů cigaret bez kolku. Přechovávání, distribuce a užívání drog probíhalo v baru minimálně rok a dvojice si nelegálním prodejem přišla na stovky tisíc korun. Obvinění měli stálé i nepravidelné zákazníky a jak se říká s jídlem roste chuť, tudíž měli zřejmě dojem, že se na jejich aktivity nikdy nepřijde. Že se spletli, si uvědomili pár hodin po zákroku v baru a bytě, když si z rukou táborských kriminalistů převzali usnesení o zahájení trestního stíhání a to za spáchání přečinů nedovolení výroba a jiné nakládání s konopím a neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.
