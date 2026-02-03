Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Ta medaili nedostane
Vzdělání dcery nebylo asi důležité.
Matkou roku se určitě nestane 47letá žena, která v Mostě vychovává své děti. Asi totiž zapomněla, že v České republice je pravidelná školní docházka povinná. Těžko hodnotit jaké dopady bude mít tento styl „výchovy“ na budoucnost její dcery.
Policejní vyšetřovatelka zahájila trestní stíhání 47leté matky pro podezření spáchání přečinu ohrožování výchovy dítěte. Nebylo to ale poprvé, co se kriminalisté s touto ženou ohledně této problematiky setkali. Stíhaná byla už v minulosti za tuto trestnou činnosti okresním soudem potrestána. Sankci obecně prospěšných prací ovšem nedodržela, proto si další obvinění převzala ve vězení, kam nastoupila zhruba před třemi měsíci. Je evidentní, že předešlý trest si matka nevzala k srdci a stále nedohlížela na to, aby její dcera řádně chodila do školy. Ta v minulém školním roce, jako žákyně osmé třídy mostecké základky, zameškala neuvěřitelných 528 hodin. Je zarážející, že už z tak vysoké absence bylo ke všemu 334 neomluvených. Obviněná neplnila rodičovské a zákonné povinnosti. Tím ohrozila rozumový vývoj svého dítěte, kterému umožnila vést zahálčivý život. O to hůř, že v takovém chování pokračovala po delší dobu a její dcera na školu koukala maximálně zvenčí. Matka bude muset znovu k soudu, od kterého v případě uznání viny může odejít tentokrát až s pětiletým trestem odnětí svobody.
