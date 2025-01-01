Systemizace OOP
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o následující informace:
„Kolik pracovníků (ve služebním poměru i civilních) má sloužit na jedné obvodní stanici?
Kolik tam má být automobilů?“.
Policie České republiky sdělila žadateli následující odpověď:
Pojem obvodní stanice Policie České republiky (dále jen „policie“) nepoužívá. Z tohoto důvodu se vyjadřujeme k otázce, kolik policistů ve služebním poměru i civilních zaměstnanců má sloužit na jednom obvodním oddělenípolicie (OOP) nebo policejní stanici, což je stanoveno rozkazem policejního prezidenta č. 264/2024, kterým se stanoví vzorová systemizace služebních a pracovních míst krajského ředitelství policie (a městského ředitelství policie). V rámci tohoto rozkazu je krajským ředitelstvím policie stanoveno rozpětí řízení u systemizovaných služebních míst v poměru jeden řídící příslušník policie na nejméně deset řízených příslušníků policie. V příloze č. 1 k tomuto rozkazu je uvedena vzorová systemizace služebních a pracovních míst, kterou je povinno krajské ředitelství policie dodržovat. Příslušná část přílohy byla žadateli zaslána.
Počty obvodních oddělenípolicie nebo policejních stanic a počty systemizovaným míst na jednotlivých obvodních odděleníchpolicie nebo policejních stanicích si stanovují krajská ředitelství policie a vychází zejména z počtu událostí (nápad trestné činnosti, přestupkové řízení apod.), demografických a geografických specifik, nutnosti zajištění nepřetržitého výkonu služby apod. To znamená, že se tento počet u jednotlivých pracovišť liší a může se měnit v čase.
Pokud jde o otázku, kolik má být automobilů na obvodním oddělení nebo policejní stanici:
Každé obvodní a místní oddělení pořádkové policie je jinak velké a počet automobilů (SDP) se odvíjí od systemizovaného počtu služebních míst policistů (SSM). Při stanovování počtů automobilů se vychází z nastavených intervalů - viz níže uvedené tabulky.
Obvodní oddělení:
|
Počet SSM:
|
1-15
|
16-25
|
26-35
|
36-45
|
46-55
|
56-65
|
66-75
|
76-85
|
86-95
|
96-105
|
106-115
|
Počet SDP:
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
9
Místní oddělení:
|
Počet SSM:
|
1-15
|
16-25
|
26-35
|
36-45
|
46-55
|
56-65
|
66-75
|
76-85
|
Počet SDP:
|
2
|
2
|
3
|
3
|
4
|
4
|
5
|
7
Počet automobilů může být dočasně i jiný, a to v závislosti na nejrůznějších policejních opatřeních nebo mimořádných situacích. Odlišností může být i z důvodu demografických podmínek daného obvodu.
pplk. JUDr. Lucie Žárská, 19. 8. 2025