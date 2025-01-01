Systemizace OOP

Policie České republiky  

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požádal o následující informace:

Kolik pracovníků (ve služebním poměru i civilních) má sloužit na jedné obvodní stanici?

Kolik tam má být automobilů?“.

Policie České republiky sdělila žadateli následující odpověď:

Pojem obvodní stanice Policie České republiky (dále jen „policie“) nepoužívá. Z tohoto důvodu se vyjadřujeme k otázce, kolik policistů ve služebním poměru i civilních zaměstnanců má sloužit na jednom obvodním oddělenípolicie (OOP) nebo policejní stanici, což je stanoveno rozkazem policejního prezidenta č. 264/2024, kterým se stanoví vzorová systemizace služebních a pracovních míst krajského ředitelství policie (a městského ředitelství policie). V rámci tohoto rozkazu je krajským ředitelstvím policie stanoveno rozpětí řízení u systemizovaných služebních míst v poměru jeden řídící příslušník policie na nejméně deset řízených příslušníků policie. V příloze č. 1 k tomuto rozkazu je uvedena vzorová systemizace služebních a pracovních míst, kterou je povinno krajské ředitelství policie dodržovat. Příslušná část přílohy byla žadateli zaslána.  

Počty obvodních oddělenípolicie nebo policejních stanic a počty systemizovaným míst na jednotlivých obvodních odděleníchpolicie nebo policejních stanicích si stanovují krajská ředitelství policie a vychází zejména z počtu událostí (nápad trestné činnosti, přestupkové řízení apod.), demografických a geografických specifik, nutnosti zajištění nepřetržitého výkonu služby apod. To znamená, že se tento počet u jednotlivých pracovišť liší a může se měnit v čase.  

Pokud jde o otázku, kolik má být automobilů na obvodním oddělení nebo policejní stanici:

Každé obvodní a místní oddělení pořádkové policie je jinak velké a počet automobilů (SDP) se odvíjí od systemizovaného počtu služebních míst policistů (SSM). Při stanovování počtů automobilů se vychází z nastavených intervalů - viz níže uvedené tabulky.

Obvodní oddělení:

Počet SSM:

1-15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

86-95

96-105

106-115

Počet SDP:           

2

3

4

4

5

6

6

7

7

8

9

Místní oddělení:

Počet SSM:

1-15

16-25

26-35

36-45

46-55

56-65

66-75

76-85

Počet SDP:           

2

2

3

3

4

4

5

7

Počet automobilů může být dočasně i jiný, a to v závislosti na nejrůznějších policejních opatřeních nebo mimořádných situacích. Odlišností může být i z důvodu demografických podmínek daného obvodu.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 19. 8. 2025

