Syn na návštěvě
Už nebyl zvaný.
Uplynulý pátek v odpoledních hodinách vyjížděli lomští policisté k jednomu z domů, kde se měla na cizím pozemku pohybovat neznámá osoba. Podle informací měla být nemovitost zabezpečena a nikdo neměl mít klíče. Po příjezdu uniformované hlídky na místo se otevřely elektrické vrata a uvnitř garáže stál 20letý muž, který držel mikinu a batoh. Ten policistům sdělil, že přelezl oplocení, ale dveře do samotné garáže byly údajně otevřené. Během chvíle se ukázalo, že se jedná o syna majitele domu, který tam neměl ovšem co pohledávat. Klíče od domu, teď už nezvaný host, odevzdal otci. Syn má totiž dlouhodobé potíže s chováním a jejich rodinný vztah není zřejmě ideální. Potomek měl proto zákaz tento dům navštěvovat. Prý si chtěl vzít nějaké své oblečení. Policisté podle zjištění všech skutečností jednali, jak jim zákon ukládá. Syna poškozeného na místě zadrželi a převezli na služebnu. Tam si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody. Za tuto návštěvu s překonáním plotu mu hrozí v případě uznání viny až tři roky za mřížemi.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
20. října 2025