Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Syn či dcera v nesnázích
8 případů podvodu se stejným tématem za jeden měsíc!
Hned osmi případy podvodu pod jedinou legendou – syn či dcera v nesnázích nutně potřebuje peníze – se pouze za uplynulý měsíc zabývají policisté na Zlínsku. Celková škoda způsobená těmito podvody dosáhla částky 622 tisíc korun. Nejnižší částka, kterou podvodníci vylákali, činí 34 tisíc korun, nejvyšší pak 149 tisíc korun.
Podvodníci používají stejný způsob jednání. Kontaktují oběti prostřednictvím aplikace WhatsApp, kde se představí jako jejich syn nebo dcera, kterým údajně selhal telefon, případně mají nový telefon a nemohou tak přistupovat k internetovému bankovnictví. Tvrdí, že nutně potřebují zaplatit faktury, případně půjčit peníze. Někteří z podvedených si po platbě první částky na cizí účet uvědomili, že by mohli svého potomka zkusit kontaktovat na jeho skutečném čísle a zjistit, zda je skutečně pravda, že je jeho telefon nefunkční. Když zjistili, že se jedná o podvod, další platby už neposlali a podvod oznámili na policii.
Pachatelé jsou podezřelí ze spáchání trestného činu podvod a v případě jejich vypátrání jim hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
Než pošlete peníze, na skutečném telefonním čísle svého potomka si ověřte, zda je pravda to, co vám někdo píše z cizího telefonního čísla.
11. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková