Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Svým známým naháněl strach, hrozil jim nejen zapálením domu
Soud na něj uvalil vazbu.
V pátek 27. února v časných ranních hodinách jsme na tísňové lince 158 přijali oznámení o tom, že 42letý muž z České Lípy neoprávněně užívá cizí osobní vozidlo tovární značky Škoda Fabia. Tento člověk navíc nikdy nechodil do autoškoly, a přesto už má soudem vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel jako neřidič.
Kolem 7. hodiny téhož dne kolegové hledanou fabii zaregistrovali na křižovatce u benzinové čerpací stanice Shell v České Lípě na silnici I/9. Okamžitě za ní vyjeli a vzhledem k ranní hustotě provozu na této komunikaci se ji rozhodli stavět až na bezpečnějším místě u obce Sosnová, kde řidiče vyzvali k zastavení dvakrát po sobě prostřednictvím zvláštního zvukového a světelného výstražného znamení. Na jejich pokyn „Stůj!“ však reagoval zvýšením rychlosti a ujížděl po silnici I/9 na Zahrádky, kde se od kruhového objezdu začal zase vracet zpět do České Lípy rychlostí místy až více jak 17O kilometrů v hodině. Přitom jel agresivní bezohlednou jízdou a řidiče aut, která míjel, nutil krizově brzdit nebo najíždět ke krajnici. Stotřicetikilometrovou rychlostí se pak pohyboval v městské zástavbě v České Lípě. V Dubické ulici na chvíli ztratil kontrolu nad řízením a najel na obrubník, náraz ho ale odmrštil zpět do vozovky a on pokračoval jízdou po jednosměrné ulici, kde ohrožoval protijedoucí vozidla. Ve stejné ulici svůj závod nakonec vzdal a zastavil. Orientační zkoušky ukázaly, že byl pod vlivem alkoholu i drog.
Policisté ho po provedených procesních úkonech propustili ze zadržení, ale ne na dlouho.
Hned druhý den se s ním setkali znovu za ještě závažnějších okolností. Stejný muž totiž zapálil v sobotu 28. února vpodvečer z osobní msty vozidlo svých známých a navíc jim hrozil i zapálením domu. Své jednání obhajoval ryze osobní pohnutkou a dokonce jim vyhrožoval fyzickou likvidací. Policisté ho zadrželi v sobotu ve večerních hodinách přímo v jejich domě, kam se za použití násilí vloupal.
V pondělí 2. března si převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro přečiny vydírání, porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci a nebezpečného vyhrožování. Vzhledem k tomu, že jsme chtěli zabránit tomu, aby ve své trestné činnosti pokračoval, anebo ovlivňoval dosud nevyslechnuté svědky, podali jsme státnímu zástupci téhož dne podnět k jeho vazebnímu stíhání.
S našimi obavami z jeho pobytu na svobodě se ztotožnili státní zástupce i soudce, který ho v úterý poslal do vazby. Jeho trestní stíhání rozšíříme ještě o dva skutky, a to o maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a o neoprávněné užívání cizí věci.
5. 3. 2026
por. Bc. Ivana Baláková