Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Svou platební kartu předala "manažerovi" investiční firmy
Reklama se známým politikem, který lákal na výhodné investice se ženě líbila. Stálo ji to více jak 100 000 korun.
Další případ podvodu šetří boršovští policisté. Ti si v uplynulých dnech vyslechli příběh seniorky, kterou zlákala reklama na výhodné investování, ve které vystupuje známý politik a láká k rychlému výdělku. Dotyčný o tom samozřejmě neví a žádný výdělek se opět nekonal. Žena byla po kliknutí na reklamu kontaktována falešnými zaměstnanci investiční firmy, kteří ji přimněli k zaplacení vstupního poplatku a následně k instalování aplikace do svého zařízení. Po ženě neznámí pachatelé požadovali, aby si nainstalovala i další aplikace. To se však poškozené nedařilo, a tak k ní domu vyslali údajného manažera firmy, kterému měla předat svou platební kartu a on ji měl následně s investicemi pomoci. Žena tak svou kartu předala neznámému pachateli a následně zjistila, že z účtu ji zmizelo více jak 100 000 korun.
Opětovně upozorňujeme veřejnost na podvody. Neznámí pachatelé zneužívají známé tváře k reklamám na výhodné investování s vidinou rychlého zbohatnutí, to se však nekoná. Navíc, senioři se mnohokrát nepohybují na internetu tolik a nesledují zprávy, kde by se k informacím o těchto podvodných jednáních dostali, proto žádáme vás všechny, kteří máte v rodině seniory, poučte je a informace ji předávejte. Ať nereagují na tyto falešné reklamy, neklikají na neznámé odkazy a pokud investovat chtějí, ať se poradí s odborníky v peněžních ústavech. Nikomu ať nesdělují svá osobní data a přístupová hesla k internetovému bankovnictví. Nenechávají si instalovat do svých mobilů a počítačů neznámé aplikace a už vůbec ať nepředávají údaje z platební karty a kartu samotnou někomu cizímu!
Senioři se mnohdy i stydí své rodině přiznat, že se obětí podvodu stali a nebo že právě investují, proto se i vy na toto téma zeptejte. Mnohdy se můžete o probíhajícím podvodu dozvědět a zastavit ho dříve než vaši příbuzní přijdou kolikrát o veškeré peníze.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. ledna 2026