Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Svou matku okradl o milion a čtvrt
Z její karty si převedl peníze na svůj účet.
Svou matku se neštítil obrat o velký finanční obnos 49letý muž z Bíliny. Matka nechala svého syna přechodně bydlet ve svém bytě. Syn se jí odvděčil tím, že si "vypůjčil" bez svolení platební kartu své matky, od které znal PIN. Poté bez jejího vědomí provedl přes bankomat převody peněz na svůj účet. Celkem během třiceti transakcí odcizil z karty 1 250 000,-Kč. Peníze poté ze svého účtu vybral a použil je pro svou potřebu. Policisté mu po prošetření celé události sdělili obvinění z krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
20. listopadu 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí