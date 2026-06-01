Světový úspěch policejní kynologie
Liberecký psovod přivezl z mistrovství světa v Rumunsku se svým služebním psem Alligatorem cenný kov.
Ve dnech 11.–17. května 2026 se v rumunské Pecice konalo FMBB – Mistrovství světa belgických ovčáků, jedna z nejvýznamnějších kynologických akcí na světě. Soutěžící zde poměřují své síly v celé řadě disciplín, od agility a canicrossu až po záchranařinu či sportovní kynologii.
Mezi reprezentanty České republiky nechyběl ani náš kolega ppor. Tomáš Louda autor fotografie photo_zsigmondz Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Skupiny základních kynologických činností Liberec (dále jen SZKČ) se svým služebním a sportovním partnerem, dlouhosrstým belgickým ovčákem (tervuerenem) jménem Alligator Clever Fox. Společně nastoupili v disciplíně IGP, která prověřuje schopnosti psa i psovoda ve stopě, poslušnosti a obraně. Konkurence byla obrovská – do soutěže se zapojilo přibližně 100 závodníků z celého světa.
Tomáš s Alligatorem si vedli skvěle. V rámci Světového poháru vybojovali vynikající 2. místo a následně se probojovali mezi elitní dvacítku nejlepších závodníků, kteří bojovali o titul mistra světa. Ani zde nezůstali pozadu a po dalším výborném výkonu obsadili 3. místo na světě.
Výrazného úspěchu dosáhl také český reprezentační tým, který v soutěži družstev získal stříbrné medaile za 2. místo.
Výsledek má navíc i historický rozměr. Tomášův čtyřnohý parťák je příslušníkem variety tervueren a stal se vůbec prvním psem tohoto plemenného typu, který se na mistrovství světa v disciplíně IGP probojoval na stupně vítězů. Dá se tedy bez nadsázky říci, že na SZKČ slouží jeden z nejlepších tervuerenů na světě.
Tomášovi i Alligatorovi patří velké poděkování za vzornou reprezentaci České republiky, našeho útvaru i policejní kynologie. Gratulujeme k mimořádným výsledkům a přejeme mnoho dalších společných úspěchů doma i na mezinárodní scéně.
1. června 2026
por. Bc. Klára Jeníčková