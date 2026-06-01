Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Světový úspěch policejní kynologie

Liberecký psovod přivezl z mistrovství světa v Rumunsku se svým služebním psem Alligatorem cenný kov. 

Ve dnech 11.–17. května 2026 se v rumunské Pecice konalo FMBB – Mistrovství světa belgických ovčáků, jedna z nejvýznamnějších kynologických akcí na světě. Soutěžící zde poměřují své síly v celé řadě disciplín, od agility a canicrossu až po záchranařinu či sportovní kynologii.

Mezi reprezentanty České republiky nechyběl ani náš kolega ppor. Tomáš Louda autor fotografie photo_zsigmondautor fotografie photo_zsigmondz Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Skupiny základních kynologických činností Liberec (dále  jen SZKČ) se svým služebním a sportovním partnerem, dlouhosrstým belgickým ovčákem (tervuerenem) jménem Alligator Clever Fox. Společně nastoupili v disciplíně IGP, která prověřuje schopnosti psa i psovoda ve stopě, poslušnosti a obraně. Konkurence byla obrovská – do soutěže se zapojilo přibližně 100 závodníků z celého světa.

Tomáš s Alligatorem si vedli skvěle. V rámci Světového poháru vybojovali vynikající 2. místo a následně se probojovali mezi elitní dvacítku nejlepších závodníků, kteří bojovali o titul mistra světa. Ani zde nezůstali pozadu a po dalším výborném výkonu obsadili 3. místo na světě.

Výrazného úspěchu dosáhl také český reprezentační tým, který v soutěži družstev získal stříbrné medaile za 2. místo.

Výsledek má navíc i historický rozměr. Tomášův čtyřnohý parťák je příslušníkem variety tervueren a stal se vůbec prvním psem tohoto plemenného typu, který se na mistrovství světa v disciplíně IGP probojoval na stupně vítězů. Dá se tedy bez nadsázky říci, že na SZKČ slouží jeden z nejlepších tervuerenů na světě.

Tomášovi i Alligatorovi patří velké poděkování za vzornou reprezentaci České republiky, našeho útvaru i policejní kynologie. Gratulujeme k mimořádným výsledkům a přejeme mnoho dalších společných úspěchů doma i na mezinárodní scéně. 

1. června 2026
por. Bc. Klára Jeníčková 

Odkazy do noveho okna

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

autor fotografie photo_zsigmond

autor fotografie photo_zsigmond 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 