Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Světový pohár biketrialistů se jede v Jablonci nad Nisou
V následujících dnech se v areálu sjezdovky Dobrá Voda uskuteční závod SP biketrialistů JBC 4X Revelations 2026. Policisté připravili bezpečnostní opatření.
V Jablonci nad Nisou ve sportovním areálu sjezdovky Dobrá Voda se ve dnech 9. – 12. července 2026 uskuteční závod Světového poháru biketrialistů JBC 4X Revelations 2026. V letošním roce se tato akce v Jablonci nad Nisou uskuteční již potřinácté. V minulých letech tyto závody krosových kol přilákaly na Dobrou Vodu vždy kolem deseti tisíc diváků a pořadatel i letos avizuje takto početnou návštěvnost.
Celá událost je prezentována ve sdělovacích prostředcích, čímž je tedy opět očekáván velký počet návštěvníků, kteří se na místo konání dopraví hromadnými dopravními prostředky nebo svými vozidly. Z tohoto důvodu připravila Policie České republiky opatření, jehož úkolem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí sportovního areálu – na silnici první třídy č. 65 v úseku od Rychnova u Jablonce nad Nisou až do Jablonce nad Nisou a dalších přilehlých komunikací. Dalším záměrem je také zajistit bezpečnost osob i majetku a ochranu veřejného pořádku. Preventivním cílem připraveného opatření je působení ze strany policistů k zamezení páchání trestné činnosti, a to zejména kapesních krádeží, krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, v oblasti alkoholové i nealkoholové toxikomanie a dalších trestných činů.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného závodu, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.
Současně s tím žádáme návštěvníky, aby ve svých zaparkovaných vozidlech nenechávali viditelně žádné věci, které by mohly přilákat zloděje. Zvýšenou obezřetnost mějte i před kapsáři a hlídejte si své osobní věci, které budete mít během konání celé sportovní akce při sobě.
7. 7. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí