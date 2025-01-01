Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Svému trestu neunikne, neprůstřelné důkazy ho usvědčily
Ostravští kriminalisté sice muže obvinili, ale stále pátrají po odcizených věcech.
V minulých dnech kriminalisté ze Slezské Ostravy objasnili případy majetkové trestné činnosti. Během jednoho měsíce se měl dnes již obviněný muž vloupat do několika neobydlených rodinných domů v Šenově či Horních Bludovicích. Jak bylo zjištěno, nejdříve měl překonat překážku a neodradil ho ani vysoký plot. Poté za použití nářadí měl vypáčit buď okna či dveře, následně se dostat do vnitřních prostor a brát vše, co našel. Sortiment byl opravdu široký. Odcizit měl jak zimní pneumatiky na plechových discích, tak například několik prodlužovacích kabelů nebo měděných drátů. To však nebylo vše. Jeho pozornosti neunikly jídelní sady, keramika nebo dřevěný kříž s Ježíšem. Zmocnit se měl mimo jiné porcelánové čajové soupravy Marie Terezie s mysliveckým motivem, křišťálové vázy, porcelánové sošky či hudebního nástroje – trubky, ale také starožitného gramofonu na kliku. Hodnota odcizených věcí se vyšplhala přes 100.000 korun.
Kriminalisté se případy od prvopočátku zabývali, prověřovali, zda nemůžou mít spojitost nebo stejného pachatele. Shromažďovali důkazy a vyhodnocovali zajištěné stopy. Díky operativní činnosti a nashromážděných důkazů vedl směr k možnému podezřelému. Tím byl 42letý recidivista.
Na konci října komisař 2. oddělení obecné kriminality Ostrava zahájil trestní stíhání 42letého muže, kterého obvinil z přečinů krádeže a poškození cizí věci. V případě odsouzení mu hrozí až pětileté vězení. Obviněný nadále svou vinu popírá a využil svého zákonného práva nevypovídat. Kriminalisté prověřují také další obdobné případy, které by je mohl mít právě obviněný na svědomí. Proto není vyloučeno, že dojde k rozšíření právní kvalifikace.
Kriminalisté po odcizených věcech i nadále pátrají. Podařilo se nám zajistit fotografie některých odcizených věcí, které přikládám v příloze. Obracíme se na veřejnost, která mohla tyto odcizené věci zakoupit, aby se obrátila na linku 158. Tyto věci pocházení z majetkové trestné činnosti.
dne 12. listopadu 2025
por. Bc. Eva Michalíková