Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Svému příteli pomohla uprchnout z výkonu trestu odnětí svobody
Teď může ve věznici skončit také, a to na dost dlouhou dobu.
Z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se zodpovídají 34letý vězeň a jeho 26letá přítelkyně z Českolipska, která se uvedeného skutku dopustila formou účastenství.
Dne 8. dubna údajně jen pod vlivem náhlého hnutí mysli muž požádal svou partnerku, aby mu pomohla uprchnout z výkonu trestu odnětí svobody, a ona mu vyhověla. V inkriminovanou dobu si odpykával zhruba dvě třetiny svého 36měsíčního trestu a docházel pracovat do nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem.
Přítelkyně na něj podle plánu čekala v autě na ulici a on jen potřeboval ve správný okamžik přeskočit 180 centimetrů vysoký plot, což motivován touhou po svobodě s přehledem zvládnul. Společně pak odjeli na Ústecko, kde strávili několik dní. Přespávali v autě v přírodě a jednou navštívili jeho příbuzného, kterému raději řekli, že si už trest "odseděl".
Žena ho později skrývala na Českolipsku ve svém bytě, kam si pro něj 21. dubna přišli policisté. Svému zadržení se nijak nebránil a víceméně takový konec svého dobrodružství očekával.
Následky si ale neponese jen on sám, jak už jsme zmínili. Oběma nyní hrozí odnětí svobody až na pět let. Otázkou zůstává, jestli jim celá akce za tak přísný trest stála.
15. 8. 2025
por. Bc. Ivana Baláková