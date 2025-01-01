Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Svědky nehody žádáme o pomoc
Řidič poškodil protijedoucí vozidlo a z místa ujel.
Včera dne 29. září krátce před půl sedmou večer došlo v ulici Slovákově ve Slavkově u Brna k dopravní nehodě. Dosud nezjištěný řidič zřejmě v šedém vozidle jel směrem do centra Slavkova a objížděl pomalu jedoucí vozidlo, které zajíždělo k rodinnému domu. Při tomto manévru však levou stranou poškodil právě projíždějící vozidlo Kia Sorento, které jelo v opačném směru. Po střetu řidič šedého vozidla nezastavil a pokračoval v jízdě. Vznikla hmotná škoda na vozidle Kia.
Jakékoliv další informace k popsané události prosím sdělte přes tísňovou linku 158 nebo přímo na Dopravní inspektorát ve Vyškově.
por. Andrea Cejnková, 30. září 2025